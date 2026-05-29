Nguồn thu từ doanh nghiệp FDI Nghệ An tăng gần 80%

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng ước đạt 14.986 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 31% so với cùng kỳ (bằng 97,04% mục tiêu 6 tháng và 46,83% mục tiêu cả năm). Thu nội địa ước đạt 13.737 tỷ đồng, tăng 29,1% (loại trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì tăng 28,1%; một số khoản thu tăng cao như doanh nghiệp FDI tăng 79,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 43,6%, lệ phí trước bạ tăng 57,7%). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ doanh nghiệp FDI tăng cao lên những tháng đầu năm 2026.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt gần 79 nghìn tỷ đồng, tăng 13,62%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,5 tỷ USD (tăng 58,3%). Đáng chú ý, thiết bị và linh kiện điện tử tăng mạnh trên 173,4%, chiếm 53,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến ngày 21/5/2026, tổng giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 3.042,373 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giải ngân 18,3%, cao hơn mức trung bình cả nước (18%). Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (16,02% kế hoạch sau tiết kiệm); vốn kéo dài giải ngân đạt 29,44%.

Về thu hút đầu tư, tỉnh đã cấp mới cho 21 dự án, điều chỉnh 72 lượt dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần cùng kỳ. Thành lập mới 2.309 doanh nghiệp (tăng 46,88%) với số vốn 9.534 tỷ đồng, đồng thời có 649 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 36,05%).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn