Khẩn trương chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2026–2030 với tổng mức đầu tư hơn 57,9 nghìn tỷ đồng

Theo đó, để chuẩn bị hồ sơ thủ tục bảo đảm đủ điều kiện giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai theo phương thức hoàn thành dự án nào gửi ngay cho các cơ quan thẩm định dự án đó, bảo đảm hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/7/2026.

Bên cạnh đó, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư cho từng dự án phải được thực hiện nghiêm túc. Văn bản đề xuất nhu cầu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (đính kèm quyết định phê duyệt dự toán) phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/7/2026 để tổng hợp, tham mưu phân bổ.

Đối với từng dự án, các đơn vị phải phấn đấu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư thay vì sử dụng các đánh giá định tính chung chung. Những dự án khó lượng hóa đầy đủ hiệu quả tài chính bắt buộc phải đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp đối với tăng trưởng, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không đánh giá hiệu quả đầu tư theo tỷ lệ giải ngân đơn thuần. Thay vào đó, phải đánh giá dựa trên kết quả đầu ra và tác động thực tế sau đầu tư (như diện tích đất công nghiệp kết nối, tỷ lệ lấp đầy, số dự án thứ cấp thu hút được, số lao động, mức tăng thu ngân sách và giảm chi phí logistics).

Tuyệt đối không lựa chọn các hạng mục thuộc trách nhiệm đầu tư của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoặc các hạng mục kinh doanh có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Quy trình thẩm định các dự án khởi công mới giai đoạn 2026–2030 được phân định rõ ràng theo nhóm quy mô dự án.

Đối với các dự án nhóm A: Các cơ quan chuẩn bị dự án chủ động đề xuất thành viên tham gia Hội đồng thẩm định gửi Sở Tài chính trước ngày 20/7/2026.

Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Tài chính làm Thường trực) để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước ngày 25/7/2026.

Đối với các dự án nhóm B và nhóm C: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực cùng các cơ quan chuyên môn về xây dựng tiến hành thẩm định nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Trong quá trình thẩm định, nếu phát hiện dự án nào không thực sự cần thiết, không phù hợp quy hoạch hoặc không bảo đảm hiệu quả đầu tư, các Sở phải báo cáo UBND tỉnh không ban hành chủ trương đầu tư. Số vốn dự kiến bố trí cho dự án đó sẽ được báo cáo HĐND tỉnh để chuyển vào nguồn dự phòng ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư phải được xác định phù hợp với mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đã được HĐND tỉnh quyết nghị, tường hợp cần thiết tăng tổng mức đầu tư phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối phần vốn tăng thêm. Trường hợp giảm tổng mức đầu tư, số vốn giảm sẽ được chuyển vào dự phòng ngân sách địa phương. Các nội dung thay đổi so với Nghị quyết của HĐND tỉnh phải được giải trình rõ lý do trong văn bản trình để báo báo HĐND tỉnh khi giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo phụ lục chi tiết kèm theo Công văn, Nghệ An dự kiến chuẩn bị đầu tư cho danh mục gồm nhiều dự án trọng điểm với tổng nhu cầu vốn dự kiến đạt 57.916,511 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương là 10.039,456 tỷ đồng.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn