Toàn cảnh khu 'đất vàng' xây tòa tháp cao nhất tỉnh Nghệ An

Đây được đánh giá là một trong những khu "đất vàng" còn lại ở trung tâm TP. Vinh cũ, đủ điều kiện để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi các cơ quan hành chính được di dời. Theo bảng giá đất 2026, khu vực này hiện có giá từ 100-110 triệu đồng/m2.