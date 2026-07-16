Toàn cảnh khu 'đất vàng' xây tòa tháp cao nhất tỉnh Nghệ An

Ngày 11/6, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu đất tại bùng binh Hải quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh.
Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có diện tích khoảng 7ha, nằm trong phạm vi được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Dương Văn Nga, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong, phía Đông giáp Đại lộ Lê Nin và phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu.
Điểm đáng chú ý là chức năng sử dụng đất được điều chỉnh từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, bao gồm thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội.
Đồng thời, tầng cao công trình tối đa được nâng từ 35 tầng lên 39 tầng, bổ sung 1 - 2 tầng hầm, trong khi mật độ xây dựng tối đa vẫn giữ ở mức 60%. Quy mô dân số dự kiến tăng từ khoảng 5.500 người lên 10.500 người.
Đáng chú ý, khu vực điều chỉnh quy hoạch lần này có một phần khu "đất vàng" từng được Nghệ An quy hoạch xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh.
Năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An đã thu hồi khoảng 3,7ha đất nằm trước vòng xuyến ngã năm, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và Đại lộ Lê Nin (thuộc phường Hưng Phúc, TP. Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh), để triển khai dự án Khu hành chính tập trung.
Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được kêu gọi đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Công trình dự kiến gồm hai tòa tháp cao 27 tầng, một tầng hầm, chiều cao khoảng 106m, tổng diện tích sàn khoảng 90.000m2, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 1.700 cán bộ, công chức.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung tại địa phương để rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Kể từ đó, dự án không được triển khai, khiến khu đất nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Vinh rơi vào tình trạng bỏ hoang suốt hơn 10 năm, cây cối mọc um tùm.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch lần này gắn với chủ trương xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò. Chủ trương này đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND.
Hiện khu vực điều chỉnh có 10 cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng cùng một khu đất quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An quản
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, khi triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh mới trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ di dời các cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý trong khu vực này.
Toà nhà từng là trụ sở của Báo Nghệ An trước khi được sáp nhập về Đài truyền hình Nghệ An.
Theo kế hoạch, Sở Xây dựng Nghệ An hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng trong quý III/2026.
Đây được đánh giá là một trong những khu "đất vàng" còn lại ở trung tâm TP. Vinh cũ, đủ điều kiện để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi các cơ quan hành chính được di dời. Theo bảng giá đất 2026, khu vực này hiện có giá từ 100-110 triệu đồng/m2.
Tác giả: Hoàng Hùng
Nguồn tin: vietnamfinance.vn