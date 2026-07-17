Khởi tố người phụ nữ môi giới mại dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa (SN 1991, trú xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vi Thị Dựa. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ ngày 12.5.2026, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn, lực lượng công an phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không đăng ký tạm trú theo quy định.

Quá trình kiểm tra cho thấy cả hai có nhiều biểu hiện nghi vấn nên được mời về làm việc để xác minh.

Tại cơ quan Công an, hai người khai nhận đã đến địa bàn từ cuối tháng 4.2026 với mục đích bán dâm. Khách mua dâm đều do Vi Thị Dựa đứng ra giới thiệu và kết nối.

Sau khi được cơ quan điều tra triệu tập, Vi Thị Dựa đã thừa nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12.7.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm" theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Linh

Nguồn tin: baovanhoa.vn