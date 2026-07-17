Xe khách lao khỏi cao tốc lúc rạng sáng, 4 người t.ử v.o.n.g

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0h15 rạng sáng 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội) khiến 4 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Xe khách lật nghiêng sau khi lao từ trên cao tốc xuống đường gom dân sinh.

Thời điểm trên, xe khách mang BKS: 20C-172.XX đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội. Khi phương tiện này di chuyển đến khu vực cống chui Hà Vỹ thì bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Chương Dương và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội khẩn trương tổ chức cứu nạn các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 nạn nhân tử vong và nhiều người khác bị thương hiện đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: cand.vn