Nghệ An: Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và căn cứ tình hình thực tiễn địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh quán triệt, tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 văn bản, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 25 văn bản chỉ đạo, đôn đốc phòng CSGT và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, kết quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT đạt cao; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của nhân dân ngày càng được nâng cao, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/4/2026, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã tổ chức 14.009 ca TTKSGT với 45.189 lượt CBCS tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 42.886 trường hợp; ra quyết định xử phạt 32.942 trường hợp, chuyển Ngân sách Nhà nước thu 73,8 tỷ đồng (tăng 17.310 trường hợp lập biên bản; tăng 10.157 trường hợp xử lý vi phạm; tiền phạt tăng 31,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý vi phạm xe chở hàng quá tải: 498 trường hợp; xe chở quá khổ giới hạn: 721 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2025, các trường hợp quá tải, quá khổ tăng 182 trường hợp).

Mặc dù lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất trong đảm bảo TTATGT, tuy nhiên do đặc thù là địa bàn rộng, hệ thống giao thông đa dạng, phức tạp, kéo dài, trong điều kiện biên chế lực lượng Cảnh sát giao thông còn mỏng nên tiềm ẩn việc các trường hợp lợi dụng để vi phạm TTATGT trên một số địa bàn, nhất là một số khu vực có mỏ cát.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSGT khẩn trương tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát chuyên đề trên tuyến Quốc lộ 7B, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo đó, chỉ tính từ ngày 14/4 đến nay, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 9 trường hợp vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải, chở hàng để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông; tổng số tiền xử phạt hành chính là: 106.900.000 đồng, tước 6 phù hiệu xe kinh doanh vận tải và tước quyền sử dụng 3 Giấy phép lái xe theo quy định. Kết quả trên thể hiện rõ tinh thần phản ứng nhanh, chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời, nghiêm minh của Công an Nghệ An trong vi phạm TTATGT. Điển hình nhhư: ngày 10/4, Lực lượng CSGT đã phát hiện xe ô tô đầu kéo 36E-005.51 do Vũ Hữu Tá (SN 1997), trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép khi đang xúc hàng ở Bến cát Lập Anh tại thôn Đông Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Qua đó lập biên bản vi phạm hành chính 12.500.000 đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe đối với lái xe. Đối với xe ô tô đầu kéo 36K-281.10, kéo sơmi rơ moóc 36RM-014.44: Có hình ảnh đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 7B (đoạn qua xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) do Vũ Văn Cường (SN 1984), trú tại xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hoá điều khiển bị phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng CAGT Côn an tỉnh Nghệ An đã mời chủ xe và lái xe lên làm việc. Qua làm việc, kiểm tra trực tiếp, phương tiện không cơi nới kích thước thành thùng xe, lái xe chấp hành đúng pháp luật về TTATGT, không chở hàng quá khổ, quá tải. Do đó, Phòng PC08 Công an tỉnh Nghệ An không xử phạt đối với trường hợp nói trên; đồng thời, tiến hành tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật đối với chủ xe và lái xe.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TTATGT cũng được đơn vị đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú.

Qua kiểm tra, phát hiện một số xe vi phạm do chở vật liệu từ bến cát tại xã Đại Đồng, phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp làm việc với chủ bến, yêu cầu ký cam kết chỉ cấp đủ tải trọng cho phương tiện và thực hiện quy trình cân tải trọng trước khi cho xe lưu thông và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời, giao trách nhiệm cho chủ bến có phương án rửa xe sạch trước khi xe đi từ công trình, bến bãi, mỏ vật liệu ra đường.

Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm Luật TTATGT, Công an Nghệ An còn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được đẩy mạnh với sự đổi mới về hình thức và nội dung, tạo sự lan toả sâu rộng trên không gian mạng. Mặt khác, phòng cũng phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải thông tin, xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên sâu về an toàn giao thông, đặc biệt là các vấn đề "nóng" mà dư luận quan tâm.

Phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được, hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục trên các tuyến được phân công, phân cấp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT, nhất là các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng vi phạm về quá khổ, quá tải, rơi vãi..., quyết tâm lập lại TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn