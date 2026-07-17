Nghệ An: Đấu giá khu 'đất vàng' xây tổ hợp 39 tầng, chứa tới hơn 10.000 người

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành thông báo số 1081/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh để thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh. .

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND phường Trường Vinh phê duyệt, khu đất có diện tích 37.425,41m2, trong đó 9.345m2 đất ở để xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, 6.079m2 đất thương mại, dịch vụ để phát triển công trình thương mại, giáo dục và căn hộ dịch vụ, cùng 22.001,41m2 đất công cộng dành cho cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài phần công trình trên mặt đất, dự án còn được quy hoạch khoảng 37.011m2 công trình ngầm, trong đó hơn 21.587m2 là hệ thống công trình ngầm độc lập, không thuộc phần ngầm của các công trình xây dựng phía trên.

Khu đất được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 824,24 tỷ đồng.

Theo bảng giá đất của tỉnh Nghệ An, giá đất tại khu vực này dao động từ 100 - 110 triệu đồng/m2, thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn TP. Vinh (cũ). Điều này cho thấy giá trị rất lớn của quỹ đất HH-01 cũng như toàn bộ khu vực hơn 7ha vừa được điều chỉnh quy hoạch, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng mới của thành phố.

Đáng chú ý, khu đất HH-01 nằm trong phạm vi khu vực rộng khoảng 7ha tại bùng binh Hải quan vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Khu vực này được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Dương Văn Nga, phía Nam giáp đường Lê Hồng Phong, phía Đông giáp Đại lộ Lê Nin và phía Tây giáp đường Trần Huy Liệu.

Theo phương án điều chỉnh, chức năng sử dụng đất được chuyển từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, gồm thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội. Tầng cao công trình tối đa được nâng từ 35 lên 39 tầng, bổ sung 1-2 tầng hầm, trong khi mật độ xây dựng tối đa giữ nguyên ở mức 60%. Quy mô dân số dự kiến tăng từ khoảng 5.500 người lên 10.500 người.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn