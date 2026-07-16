Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU và các chủ trương, quy định liên quan đến việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.

Theo đó, qua đánh giá 01 năm vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, Tỉnh ủy nhận thấy cần phải ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết được ban hành trong thời gian gấp, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ là yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá, có ý nghĩa chiến lược

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU và các văn bản liên quan

Nghị quyết đưa ra 03 quan điểm chỉ đạo, trong đó xác định xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ là yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá, có ý nghĩa chiến lược bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong kỷ nguyên mới; là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cơ sở.

Mục tiêu tổng quát Nghị quyết hướng đến là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng; bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần phục vụ Nhân dân; có tư duy đổi mới, năng lực kiến tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; phong cách, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

Để đạt mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ cơ sở theo vị trí việc làm; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, phân cấp, phân quyền điều chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ cơ sở; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cơ sở, trong đó thực hiện bố trí cán bộ theo phương châm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”, bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, chuyên môn sâu. Trước mắt, trong năm 2026, thực hiện triệt để việc điều động, luân chuyển cán bộ tại các Ban, Sở, ngành, đơn vị đang dư cấp phó về công tác tại cấp xã.

Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị tiếp thu nội dung được quán triệt tại Hội nghị

Cùng với đó, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; Bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị làm việc của cán bộ cơ sở; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cũng đã báo cáo một số nội dung chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

09 tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Trường Giang quán triệt nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân

Tiếp đó, đồng chí Lê Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 18/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và việc triển khai hệ thống đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc (OKR/KPI).

Theo đó, mục đích cốt lõi của Kế hoạch số 53-KH/TU hướng đến khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, dữ liệu kiểm chứng gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Thực hiện Hướng dẫn 02-HD/BTCTW, ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, Nghệ An đã cụ thể hóa việc đánh giá cán bộ trên địa bàn. Theo Thông báo kết luận số 384-TB/TU, ngày 23/6/2026, Thường trực Tỉnh uỷ triển khai thí điểm áp dụng hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tại 09 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, phường Thành Vinh, xã Hưng Nguyên, xã Nậm Cắn, xã Hải Châu. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu ban hành khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện trong quý III/2026, đó là dựa vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo; thực hiện công trình, dự án trọng điểm; giải quyết các dự án tồn đọng, vướng mắc; kết nạp đảng viên mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Cũng trong sáng nay, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 07/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành quán triệt Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực

Đồng chí Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nghị quyết

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan tham mưu, các báo cáo viên; đồng thời biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham dự tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 05 chuyên đề được quán triệt đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy nguồn lực con người và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc học tập, quán triệt nghị quyết mà phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Sau hội nghị, các cấp, các ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ nhân dân, sự phát triển của địa phương và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân làm thước đo kết quả; khắc phục tình trạng học tập hình thức, triển khai thiếu chiều sâu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xác định xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là khâu đột phá để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Mặc dù sau hơn một năm triển khai, bộ máy của 130 xã, phường đã cơ bản ổn định, song vẫn còn những hạn chế về cơ cấu, chất lượng và năng lực đội ngũ cán bộ cần sớm khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung bố trí đúng người, đúng việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kỹ năng làm việc trong môi trường số. Trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý; bố trí đủ cán bộ theo vị trí việc làm; bảo đảm 100% cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thiết yếu; hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử về cán bộ, công chức và bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc cho các xã, phường.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ từng địa phương, từng vị trí việc làm để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí phù hợp; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyển dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên bổ sung nhân lực cho các lĩnh vực và địa bàn còn thiếu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phải đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ; hệ thống đánh giá phải bảo đảm khoa học, khách quan, công bằng, minh bạch; các chỉ tiêu đánh giá phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá; đồng thời lấy đây làm căn cứ quan trọng trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật và bố trí sử dụng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đánh giá theo kết quả không chỉ dựa vào các chỉ số, số liệu mà phải xem xét toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và thái độ phục vụ Nhân dân. Đồng thời, cần phân định rõ giữa sai phạm do vụ lợi, thiếu trách nhiệm với những rủi ro phát sinh trong quá trình đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, qua đó vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa tạo môi trường để cán bộ yên tâm cống hiến.

Đối với việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Chương trình hành động phải xác định rõ người thực hiện, tiến độ, nguồn lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá; gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch mang tính hình thức, dàn trải hoặc sao chép.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng và nguồn lực; lấy hiệu quả thực tế, tiến độ và tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo kết quả thực hiện, không đánh giá bằng số lượng văn bản hay cuộc họp.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, phát triển nguồn nhân lực

Về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo hướng chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 và các quy định mới của Trung ương đã xác định rõ hơn vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc rằng: Kiểm tra, giám sát không chỉ là chức năng của Ủy ban Kiểm tra mà là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Trọng tâm kiểm tra, giám sát là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm, tài chính, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì thực hiện nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác giám sát, cảnh báo rủi ro. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi trọng tự kiểm tra, tự giám sát; mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đối với phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây phải trở thành khâu đột phá chiến lược và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Nghệ An trong giai đoạn mới. Theo đó, cần đổi mới tư duy đào tạo theo nhu cầu phát triển, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm; coi trọng năng lực thực hành, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với nền kinh tế số, kinh tế xanh. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị hiện đại. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo tính toàn diện, bao trùm và bền vững; quan tâm đồng đều giữa các vùng, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Về tổ chức thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành việc quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết trước ngày 30/7/2026; rà soát, ban hành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai; kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc và những nhiệm vụ chậm tiến độ.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng điều quan trọng nhất không phải là có thêm nhiều văn bản, kế hoạch mà là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; nói đi đôi với làm, gắn giao việc với kiểm tra, giám sát, không để nghị quyết nằm trên giấy, kế hoạch thay cho hành động, công việc chậm trễ mà không xác định rõ trách nhiệm.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn