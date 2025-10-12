Nghệ An tăng tốc phát triển hạ tầng và nhân lực số

Quán triệt phương châm "làm thật, đo được"

Trong bối cảnh thiên tai dồn dập, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Nghệ An không bị gián đoạn. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, bộ máy triển khai Nghị quyết 57 được củng cố đồng bộ, thống nhất và thông suốt. 100% sở, ban, ngành và 95% đơn vị cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Phương châm “làm thật, đo được” được quán triệt, khắc phục tình trạng hình thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng nhiệm vụ.

Nghệ An hướng tới là Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bắc Trung Bộ

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường trên nhiều nền tảng - từ báo in, truyền hình đến báo điện tử - với nội dung chuyên sâu, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, coi đây là khâu quyết định trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một dấu ấn nổi bật là Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 Kế hoạch 02-KH/BCĐTW: 130/130 xã hoàn thành 16/16 nhiệm vụ, đạt 100% và được Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận trạng thái “XANH”, xếp thứ 4 toàn quốc… Thành quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị mà còn cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong điều kiện khó khăn chồng chất.

Trên lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, chương trình trọng điểm: phát động phong trào thi đua, phê duyệt Chương trình nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xác định các nhiệm vụ cho giai đoạn 2025 - 2026. Phong trào khởi nghiệp tiếp tục phát triển với Techfest Open 2025 - năm thứ 9, tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư. Đặc biệt, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh đã vận hành thử nghiệm trong tháng 9/2025, đánh dấu bước tiến trong quản trị công hiện đại, dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Cũng theo báo cáo 05 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tính đến hết quý III, Nghệ An đã đạt và vượt 39/65 chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2045 (60%) và 29/45 chỉ tiêu năm 2025 (64%). Trong khối cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc, công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả cụ thể: 7/43 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8/43 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 16/43 nhiệm vụ triển khai đúng tiến độ và 12/43 nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong quý IV…

Rà soát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận: một số nhiệm vụ chưa được cụ thể hóa đầy đủ, nhất là các nội dung liên ngành; việc thực hiện phương châm “5 rõ” chưa đồng bộ. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn thiếu các kết quả mang tính đột phá rõ rệt. Hạ tầng số, dữ liệu số và nhân lực số, đặc biệt ở cấp xã, còn thiếu và yếu. Trong tổng số 82 nhiệm vụ năm 2025, vẫn còn 44 nhiệm vụ (54%) chưa hoặc đang triển khai, trong đó 8 nhiệm vụ chậm tiến độ, cần có biện pháp xử lý quyết liệt, đồng bộ và sát thực tế hơn.

Trước tình hình đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết: Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát các nhiệm vụ theo thông báo, kết luận của Trung ương và các kế hoạch của tỉnh để điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, bảo đảm tiến độ và phù hợp nguồn lực thực hiện… Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu đẩy nhanh việc nâng cấp, chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp theo kế hoạch phê duyệt, hoàn thành trong tháng 10/2025, nhằm tăng khả năng chống chịu thiên tai, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật bền vững, phục vụ phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát các quy định hiện hành về đầu tư, mua sắm, xây dựng, thuê dịch vụ công nghệ thông tin; ban hành quy trình thực hiện phù hợp từng nhóm đầu tư, bảo đảm đúng quy định, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc, ưu tiên cho các địa bàn khó khăn; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhân lực kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cấp xã, góp phần củng cố nền tảng vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Song song đó, tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng, phổ cập kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp - từ bí thư, chủ tịch đến phó chủ tịch cấp xã - hoàn thành trong tháng 10/2025… Đây được xem là một trong những giải pháp then chốt để tạo chuyển biến nhận thức và kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, duy trì các phiên họp thường trực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ xuyên suốt.

Để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển, tỉnh Nghệ An kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW… Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành khung tiêu chí và phương pháp đánh giá đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa có cơ sở đánh giá thống nhất, nhằm tạo thuận lợi cho việc tổng hợp, giám sát và đánh giá kết quả toàn diện trong phạm vi cả nước.

Dẫu còn nhiều việc phải làm, Nghệ An vẫn là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Từ gian khó, Nghệ An kiên định kiến tạo nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số hiện đại, hướng tới là Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bắc Trung Bộ, đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tác giả: Phan

Nguồn tin: daibieunhandan.vn