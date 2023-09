Nghệ An tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà trọ

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, loại hình nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ và khi xảy ra cháy, nổ dễ dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về người.

Đặc biệt, ngay trong tối 12/9/2023, tại ngõ số 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người tử vong.

Trước tình hình trên, để chủ động tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu phòng PC07 và công an các huyện, thành, thị tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, phúc tra, kiểm tra toàn diện công tác PCCC và CNCH tại 100% chung cư, chung cư mini, nhà trọ từ 03 tầng trở lên.

Nhiều lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC được Công an Nghệ An tổ chức cho người dân. Ảnh: PCCC Nghệ An

Quá trình kiểm tra, phải chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành nghiêm túc một số nội dung sau: Kiểm tra lối thoát nạn chung của nhà chung cư, nhà trọ và khu vực phía sau đối với từng hộ gia đình (trường hợp có chuồng cọp phải kiên quyết chỉ đạo phải mở lối thoát nạn khẩn cấp); Kiểm tra công năng hoạt động, kỹ năng vận hành hệ thống và công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống PCCC và CNCH.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình mua sắm bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và thoát nạn, như: Mặt nạ phòng độc, thang dây, dây hạ chậm... để chủ động ứng phó khi có các tình huống sự cố cháy, nổ xảy ra. Yêu cầu ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để vừa bảo đảm ANTT, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC, nhất là nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Bên cạnh đó, thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, rà soát công tác PCCC tại các hạng mục của chung cư, nhà trọ nói chung và đối với từng hộ gia đình trong chung cư, nhà trọ nói riêng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Phòng PX03 phối hợp phòng PC07 và các đơn vị liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, các trang mạng xã hội... về kiến thức pháp luật PCCC, các kỹ năng cần thiết đối với các hộ gia đình và người dân sinh sống tại các nhà chung cư, nhà trọ. Phòng PC07 nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy các dự án nhà chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 100% công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi khởi công xây dựng phải được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và được nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi với đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện khi thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng mới hoặc cải tạo các dự án, công trình nhà chung cư, chung cư mini, nhà trọ thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Yêu cầu chủ đầu tư xuất trình văn bản nêu giải pháp PCCC đối với các dự án, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp. Trường hợp không xuất trình được các loại giấy tờ trên phải kiên quyết không đề xuất phê duyệt quy hoạch, không cấp giấy phép xây dựng.

Phòng PX03 chủ trì, phối hợp phòng PV01 giúp lãnh đạo công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của công an các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên toàn tỉnh và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

