Nghệ An: Tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán tạp hóa trước cổng trường

Trong tỉnh

Ngay sau vụ việc xảy ra ở Trường tiểu học Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến 6 em học sinh nhập viện do nghi hít phải khí độc từ súng đồ chơi, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đang rốt ráo kiểm tra các cửa hàng bán tạp hóa trước cổng trường học.