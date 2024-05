Nghệ An: Tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 3/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ 14 đối tượng (độ tuổi từ 15-18) có hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan.

Các đối tượng hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tạm giữ hình sự gồm: N.Đ.Kh. (sinh năm 2007), B.Đ.Q.Kh.(sinh năm 2006), L.H.Đ. (sinh năm 2006), N.Đ.L.(sinh năm 2006), N.Q.V. (sinh năm 2006), N.H.M.(sinh năm 2007) cùng trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An); P.Q.T. (sinh năm 2006), P.T.V. (sinh năm 2008), P.T.V.(sinh năm 2008), cùng trú tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hung khí các đối tượng mang theo - Ảnh Công an Nghệ An.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên ở các địa bàn lân cận (huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn...) và một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh đến địa bàn TP Vinh điều khiển xe lạng lách, đánh võng, rút ga, nẹt pô, mang theo nhiều hung khí (dao, kiếm...) rượt đuổi, đánh nhau gây mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án, chủ trì và phối hợp với Tổ 373 (Công an TP Vinh) đấu tranh, bắt giữ các đối tượng để xử lý, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Kiên trì theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 23/4 – 30/4/2024, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Tổ 373 (Công an TP Vinh) phá thành công chuyên án bắt giữ 08 đối tượng trên cùng 06 đối tượng khác (có độ tuổi từ 15-18) trú tại huyện Nghi Lộc và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ nhiều dao, kiếm tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Nhóm đối tượng mới ở độ tuổi thanh niên - Ảnh Công an Nghệ An.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh điều tra, làm rõ: Nhóm đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc và tỉnh Hà Tĩnh có mâu thuẫn, xích mích với nhóm đối tượng trú tại TP Vinh nên đã hẹn nhau tại TP Vinh để “giải quyết”. Các đối tượng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lạch, hò hét, bấm còi, cà dao kiếm xuống đường làm tóe lửa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn