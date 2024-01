Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng

Pháp luật

Ngày 6/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị can Đông còn bị đề nghị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.