Bắt người lái ô tô, đốt pháo hoa rồi múa côn, gây rối trật tự công cộng

Bắt người đàn ông múa côn nhị khúc, gắn pháo hoa lên ô tô đốt rồi chạy vòng tròn

Hiệu lái ô tô rồi đốt pháo chạy vòng vòng gây mất an ninh trật tự tại trung tâm TP Rạch Giá - Ảnh: VĂN VŨ

Ngày 26-1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết khoảng 18h ngày 25-1, Dương Công Hiệu (47 tuổi, ở phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam 2 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, Hiệu chạy ô tô rồi đốt 4 viên pháo hoa, chạy đến Trung tâm thương mại Rạch Sỏi.

Sau đó, Hiệu lái xe chạy vòng tròn trên đường. Chưa dừng lại đó, Hiệu còn múa côn nhị khúc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người đi đường.

Hiệu trước đó cũng đã làm việc này và người dân địa phương đã nhắc nhở nhưng vẫn phớt lờ.

Hiện công an địa phương vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: CHÍ CÔNG - VĂN VŨ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ