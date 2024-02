Nghệ An: Sở Xây dựng “vào cuộc” vụ để công trình xây dựng sai phạm nhiều năm chưa xử lý ở huyện Yên Thành

Tòa nhà 4 tầng tại thị trấn Yên Thành vi phạm trật tự xây dựng suốt nhiều năm nhưng chính quyền huyện Yên Thành chưa xử lý.

Theo đó, ngày 01/02/2024, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành Văn bản số 349/SXD-Ttr, về việc kiểm tra, xử lý nội dung Báo điện tử Xây dựng nêu. Văn bản số 349 của Sở Xây dựng Nghệ An nêu rõ: Báo điện tử Xây dựng ngày 22/01/2024 có bài viết "Nghệ An: Vì sao chính quyền huyện Yên Thành vẫn để cho công trình sai phạm tồn tại nhiều năm qua", phản ánh việc gia đình ông Phan Bá Sơn xây dựng toà nhà 4 tầng tại khối 4, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành từ năm 2017 có biểu hiện sai phạm nhưng chính quyền huyện chưa xử lý.

Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị UBND huyện Yên Thành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Xây dựng và thông tin trả lời Báo điện tử Xây dựng trước ngày 01/3/2024.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng thông tin: Sự việc một người dân bất chấp quy định xây nhà trên đất trồng cây lâu năm và xây lấn sang phần đất của người khác ở thị trấn Yên Thành, nhưng chính quyền huyện Yên Thành lại không có động thái nào đối với hành vi vi phạm này.

Sự việc tồn tại trên khiến dư luận đang đặt ra câu hỏi, vì sao với hành vi xây dựng tòa nhà 4 tầng trên đất trồng cây lâu năm và hơn nữa còn xây dựng lấn chiếm sang đất của người khác suốt nhiều năm qua, nhưng chính quyền huyện Yên Thành lại không xử lý? Phải chăng chính quyền huyện Yên Thành đã “bất lực” trước hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng của ông Phan Bá Sơn nên chưa thể xử lý được, hay “ nhắm mắt làm ngơ” cho công trình vi phạm tồn tại?

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn