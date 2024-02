Nghệ An: Làng nướng cá thu đỏ lửa suốt ngày đêm dịp giáp Tết

Nhanh tay lật trở những miếng cá thu vàng ươm trên bếp than hồng, chị Hồ Thị Phương (khối Quang Trung, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) đon đả tiếp lời khi chúng tôi hỏi chuyện, chị Phương cho biết, gia đình chị làm nghề nướng cá từ mấy đời nay, như một cái nghề truyền thống nối nghiệp. Làng này, cá thu nướng được bán quanh năm nhưng ngày thường chỉ mấy chục kg bán lẻ chợ quanh vùng và một số ít gửi đi các tỉnh thành, chỉ dịp Tết nhu cầu thị trường tăng gấp 3-4 lần. Cá thu chọn nướng là loại cá tươi mua lại từ thuyền của ngư dân địa phương, sau khâu lựa chọn sẽ sơ chế sạch, cắt khúc chéo mỏng tầm hơn 2 cm rồi nướng trên bếp than củi đỏ rực.

Trong dòng chảy thị trường thực phẩm Tết thì cá thu nướng không đứng ngoài cuộc.

Phường Quỳnh Phương có hàng chục cơ sở kinh doanh hải sản, hàng trăm hộ buôn bán nhỏ lẻ nhưng nghề nướng cá lại chỉ tập trung chủ yếu ở khối Quang Trung. Cũng vì vậy, đây như một làng nghề nướng cá thu đặc biệt quanh năm, cung cấp lượng cá thu nướng lớn cho thị trường trong, ngoài tỉnh. Ngày thường bà con tự sản xuất, hàng hóa dồn dập vào những ngày cận tết như thế này thì phải thuê thêm người làm phụ giúp mới kịp. Nướng cá thu tuy nhìn sơ qua không thấy đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều, nhưng thực tế vẫn rất cần kinh nghiệm, quen mắt, lật dở miếng cá trên bếp than hồng sao cho đến lúc miếng cá vừa độ vàng ươm, thơm, giữ được phần nước không để cá bị khô...

Làng nướng cá thu tất bật hơn mọi ngày, bếp than hồng đỏ lửa ngày đêm.

Có lẽ điều đặc biệt tạo nên cái hương vị của cá thu nướng 1 phần do sử dụng than củi, nướng bằng than củi sẽ tạo nên miếng cá đặc sản, chất lượng. Ngoài ra một số công đoạn sau nướng cá cũng khá quan trọng như việc cá thu sau khi nướng chín được đem ra một nơi thoáng mát, dùng quạt thổi nguội sau đó mới xếp vào khay, túi bởi cá đang nóng mà xếp vào túi, khay đựng thì cá sẽ bị gãy bởi miếng cá đang nóng.

Vừa tỉ mỉ lật từng miếng cá thu đang trên bếp than củi, chị Phạm Thị Hòa, một trong những hộ sản xuất cá thu nướng tại đây cho biết thêm, thời điểm cận Tết nhu cầu mua cá thu nướng tăng rất cao, có ngày gia đình chị nướng tới gần 1,5 tạ cá thu để cung cấp cho thị trường. Hiện tại, cá thu nướng loại 1 có giá 300.000 đồng/kg, những ngày tới giá có thể tăng cao do cá thu tươi cũng đã tăng giá.

Cá thu ở đây nức tiếng bởi cá tươi được ngư dân địa phương đánh bắt.

Phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai có hơn 250 tàu có chiều dài 15m trở lên chuyên khai thác vùng biển xa, trong đó có nhiều tàu khai thác cá thu. Những chuyến biển cuối năm, ngư dân Quỳnh Phương khai thác được sản lượng cá thu lớn nên nguồn hàng cung cấp cho thị trường và làng nghề nướng cá thu khá dồi dào. Với những hộ dân chuyên sản xuất cá thu nướng thì thị trường Tết luôn được mong đợi nhất, không chỉ nhu cầu cần số lượng lớn mà giá cả cũng khá được, sau mỗi vụ Tết tất bật, nhọc nhằn cũng thu lại lợi nhuận cao.

Lý giải về nhu cầu cao thị trường dịp Tết đối với cá thu nướng, các hộ trong làng nghề cho biết, cá thu là loài cá dinh dưỡng cao, do đó rất được các bà nội trợ lựa chọn cho bữa cơm gia đình. Hơn nữa cá thu sau khi được nướng sơ qua than củi sẽ tăng thêm vị thơm đặc biệt khi chế biến, nhiều người rất thích ăn. Dịp Tết đến, ngoài các sản phẩm quà biếu khác thì cá thu vẫn luôn được lựa chọn mua để làm quà biếu. Mâm cơm cỗ ngày tết người dân cũng hay chọn thêm món cá thu...

Tác giả: Hoàng Phạm - CTV Thanh Thủy

Nguồn tin: kinhtedothi.vn