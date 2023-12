Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị thành phố Vinh xử lý vi phạm tại chung cư Tây Lĩnh

Chung cư Tây Lĩnh (thành phố Vinh) bị Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm cần phải xử lý.

Theo đó, ngày 5/12, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành Văn bản số 4505/SXD.TTr gửi UBND thành phố Vinh (Nghệ An) để kiểm tra, xử lý liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm xảy ra tại chung cư Tây Lĩnh, đóng trên địa bàn khối Tân Hòa (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) do Công ty TNHH Tây Lĩnh làm chủ đầu tư.

Trước đó, sau khi có đơn thư kêu cứu của các hộ dân sinh sống tại chung cư Tây Lĩnh về những vi phạm xảy ra, Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Nghệ An cùng các cơ quan chức năng đã đến làm việc, kiểm tra thực tế tại chung cư Tây Lĩnh.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu thi công sai hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và sai với giấy phép xây dựng số 12, cấp ngày 29/1/2010 của Sở Xây dựng Nghệ An.

Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và giấy phép xây dựng thì toàn bộ mặt bằng tầng trệt của chung cư là để xe ôtô. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường thì chủ đầu tư đã xây ngăn thành 2 căn hộ.

Qua kiểm tra cho thấy, tầng trệt của chung cư đã xây ngăn thành 2 căn hộ. Trong đó, 1 hộ gia đình dùng để bán hàng tạp hóa và ở. Một hộ khác xây lại để làm gara để xe riêng.

Để xử lý theo đúng thẩm quyền, Sở Xây dựng đã gửi công văn cho UBND thành phố Vinh đề nghị đơn vị này kiểm tra, xử lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng và UBND tỉnh Nghệ An để theo dõi và tổng hợp.

Được biết, trước đó hàng chục cư dân sinh sống tại chung cư Tây Lĩnh đã có đơn thư kêu cứu gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh cùng các cơ quan chức năng để phản ánh về nhiều vi phạm xảy ra tại tòa chung cư này. Theo các hộ dân, vào các năm 2011, 2012, 2013 nhiều hộ dân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại tòa nhà chung cư quy mô nhỏ Tây Lĩnh.

Sau khi ký hợp đồng, các hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được bàn giao nhà vào ở ổn định. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, các hộ dân chưa được chủ đầu tư làm thủ tục để cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đặc biệt, các hộ dân phản ánh chủ đầu tư không tuân thủ đúng theo hợp đồng mua bán chung cư, chiếm đoạt tầng trệt để ôtô (phần sở hữu chung) để làm tài sản riêng của chủ đầu tư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân đã được ghi tại điều V của hợp đồng.

