Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập

Chiều 18/12, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030".

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Ảnh: Quốc Huy



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình chỉ đạo, triển khai và tổng hợp tình hình từ cơ sở Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 với một số nội dung.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Để tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của đề án, ngay sau khi Đại hội kiện toàn nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức khảo sát về thực trạng tổ chức, hoạt động và phong trào khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh với hệ thống tổ chức hội tại thời điểm triển khai đề án có 21/21 Hội Khuyến học cấp huyện; 460/460 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; trên 4096 Chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản.

Trên 9.200 Ban Khuyến học dòng họ, hội đồng hương; 2132 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, trên 775.276 hội viên. Cùng với việc triển khai có hiệu quả các phong trào khuyến học như "Tết khuyến học", "Tháng khuyến học", huy động các tổ chức, cá nhân tạo mọi nguồn lực hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án 148 và cụ thể là 2 Kế hoạch "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; và triển khai thực hiện Kế hoạch "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" tính đến thời điểm hiện tại các mục tiêu đề ra cơ bản đã đạt và vượt theo lộ trình của đề án.

Việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời thông qua việc triển khai đề án đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của Hội Khuyến học các cấp trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập hiện nay.

Nhận thức của công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị về khuyến học, về học tập suốt đời được nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Huy

Các đại biểu tham dự buổi hội nghị. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Huy Cương - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cho biết, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học toàn tỉnh hiện nay đang từng bước được kiện toàn ở 130 xã, phường; có trên 3852 chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 11.558 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị dòng họ, hội đồng hương.

Trong năm 2025 công tác phát triển tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được được quan tâm nên số ban khuyến học trong các cơ quan đơn vị đã tăng 55 ban khuyến học so với cuối năm 2024. Đến nay toàn tỉnh có gần 949.667 hội viên, đạt tỷ lệ trên 27,10% hội viên/dân số (tăng thêm 3.974 hội viên so với cuối năm 2024).

Ông Nguyễn Huy Cương - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Theo ông Nguyễn Huy Cương, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023-2030"; Phát động phong trào thi đua học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lấy tiêu chí xây dựng cơ quan thành "Đơn vị học tập"; mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan là một "Công dân học tập" làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm.

Lồng ghép hiệu quả phong trào khuyến học vào các cuộc vận động, phong trào lớn như: "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", xây dựng "nông thôn mới nâng cao", "nông thôn mới kiểu mẫu"; thi đua xây dựng mô hình "công dân học tập", "dòng họ học tập", "gia đình học tập", "cộng đồng học tập" và phong trào "bình dân học vụ số".

Hội Khuyến học là tổ chức thành viên nòng cốt của mặt trận tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng chia sẻ, học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Học hỏi là việc làm suốt đời". Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng xã hội học tập ở nước ta.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ở Nghệ An, trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập suốt đời đã được Hội Khuyến học tỉnh với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, là tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên để tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

"Phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập tiếp tục được duy trì và phát triển, tỷ lệ đạt danh hiệu ở mức cao, nhiều mô hình đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đời sống văn hóa ở cơ sở" - ông Nguyễn Đình Hùng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hùng, mô hình "Công dân học tập" từng bước được triển khai bài bản, có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác tuyên truyền, vận động, xã hội hóa khuyến học được đẩy mạnh; các phong trào như "Tết Khuyến học", "Tháng Khuyến học", "Học không bao giờ cùng" đã trở thành hoạt động có chiều sâu, mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ vai trò tập hợp, đoàn kết của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm. Ảnh: Quốc Huy

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, trong bối cảnh đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn về sắp xếp các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, với yêu cầu xuyên suốt. Trên tinh thần đó, đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chủ động phối hợp trong việc kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động của Hội Khuyến học ở cơ sở, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ hai, tiếp tục khẳng định rõ vai trò của Hội Khuyến học là tổ chức thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong lĩnh vực học tập suốt đời; gắn các phong trào khuyến học với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn do Mặt trận phát động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các chương trình an sinh xã hội.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng và tính bền vững của mô hình "Công dân học tập", gắn với yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026–2030.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, coi đây là giải pháp quan trọng để tạo động lực, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Một số hình ảnh trao học bổng, tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao học bổng của quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho các em học sinh. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng của quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho các em học sinh.Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Văn hoá xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học. Ảnh: Quốc Huy

