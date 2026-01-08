Bộ GD&ĐT: Sẽ có nghị định về miễn phí sách giáo khoa

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Luật có hiệu lực từ 1/1/2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Lệnh của Chủ tịch nước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Luật mới quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa.

Trong đó, Luật nêu rõ Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Cũng theo quy định trong Luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định và đánh giá xếp loại đạt; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thông tin thêm về việc lựa chọn bộ sách giáo khoa thống nhất, Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đào Hồng Cường cho biết, ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định phê duyệt bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Vụ phó Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Đào Hồng Cường. Ảnh: TT

Theo đó bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

"Quá trình lựa chọn sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định", ông Cường cho biết.

Liên quan lộ trình miễn phí sách giáo khoa, ông Cường cho hay nội dung này được xác định trong nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục…, trong đó, có giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa.

Ông thông tin, ngày 31/12/2025, Thủ tướng đã ban hành quyết định về danh mục, phân công các cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công triển khai xây dựng nhiều nghị định, trong đó có nghị định về miễn phí sách giáo khoa. Dự kiến tháng 4/2026 bộ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định này.

