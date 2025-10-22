Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh ở Nghệ An

Ngày 22/10, Hội Khuyến học Nghệ An (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An) trao tặng học bổng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Quỹ Khuyến học Việt Nam cho học sinh bị thiệt hại nặng do bão lũ gồm các xã: Vĩnh Tường; Anh Sơn Đông; Hoa Quân; Đại Đồng và Đồn Biên phòng Tam Quang cho 100 em học sinh, mỗi em 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Học bổng 1 triệu đồng/học sinh - món quà ý nghĩa cho học sinh vùng lũ Nghệ An

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chia sẻ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa qua chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 5 và số 10. Trong đó, rất nhiều gia đình là giáo viên, học sinh chịu thiệt hại sau mưa bão.

"Mỗi cháu 1 triệu đồng là món quà không lớn nhưng có ý nghĩa đối với gia đình đang khó khăn sau bão lũ, nhằm giúp các em ổn định để đến trường học tập. Ngoài chính quyền địa phương quan tâm, còn có nhiều tổ chức, cá nhân khác ở Trung ương hỗ trợ các em trong những lúc khó khăn" - ông Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng cho học sinh tại xã Hoa Quân. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo xã Hoa Quân và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Quốc Huy

Ông Nguyễn Trọng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoa Quân (tỉnh Nghệ An) cho biết, bão số 5 và số 10 vừa qua đã khiến toàn xã bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, có 8 trường học bị tốc mái, trong đó có 1 trường bị tốc mái hoàn toàn. Tổng thiệt hại về lĩnh vực giáo dục sau bão khoảng 20 tỷ đồng.

"Các trường học đang từng bước khắc phục, do chính quyền 2 cấp mới vận hành nên khó khăn về kinh phí khắc phục sửa chữa. Riêng trường Mầm non Thanh Thịnh đang mượn học tạm tại Trường Tiểu học Thanh Thịnh" - ông Nguyễn Trọng Anh thông tin.

Ông Nguyễn Trọng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoa Quân phát biểu tại buổi trao học bổng. Ảnh: Quốc Huy

Ngoài ra, một số trường tốc mái sửa tạm thời, một số công trình phụ như nhà tắm, mái che sân, mái che ban giám hiệu chưa thể khắc phục được.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Anh, về lĩnh vực giáo dục chính quyền xã đặc biệt quan tâm, ưu tiên mọi nguồn lực để phục vụ cho giáo dục. Thường xuyên kêu gọi xã hội hóa kêu gọi con em quê hương làm nhà văn hoá, làm lại mái nhà sau bão bị thiệt hại nặng nề.

"Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng món quà nhỏ nhưng hết sức có ý nghĩa, đó là động lực tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, không ai bị bỏ rơi lại phía sau trong lúc khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ" - ông Nguyễn Trọng Anh nhấn mạnh.

Các em học sinh được nhận học bổng từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Quỹ Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Quốc Huy

Đến trao học bổng ở xã Đại Đồng, ông Trần Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng chia sẻ, bão số 10 vừa qua đã quần thảo từ 2 giờ sáng đến 7 giờ ngày 29 tháng 9, gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, trong đó nhiều cơ sở trường học bị thiệt hại nặng nề.

Xã Đại Đồng từng là trung tâm của huyện Thanh Chương cũ, phấn đấu đứng trong tốp đầu trong 130 xã trong toàn tỉnh Nghệ An. Gần 3 tháng thực hiện chính quyền 2 cấp, tiếp đón hơn 10 ngàn công dân đến làm việc trong dịch vụ công. Ngoài ra, trong đó 3 tháng qua đều có 3 bản tin thông tin địa phương.

Ông Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đồng. Ảnh: Quốc Huy

"Quy mô trường lớp tại xã Đại Đồng là lớn. Đây là nơi có nhiều học sinh thành đạt. Đến nay trên toàn xã chỉ còn 1 xã chưa đạt chuẩn quốc gia. Làm khuyến học vì công tác giáo dục là phải tập trung đẩy mạnh. Thanh Chương là vùng đất học, lấy tên của các tổng xưa để đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã.

Hoạt động khuyến học như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ học tập suốt đời. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì cán bộ, nhân dân đều phải thay đổi cách tiếp cận và cùng với cả dân tộc vươn lên đổi mới. Phải xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững" - ông Trình Văn Nhã nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Đại Đồng và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Quốc Huy

"Ngoài lo ăn lo mặc, chúng ta phải tập trung chăm lo sự nghiệp văn hoá giáo dục, trong đó ưu tiên cho giáo dục. Không chỉ chăm lo trong nhà trường, còn phải chăm lo ngoài nhà trường là cả xã hội học tập. Địa phương muốn phát triển thì dân trí phải cao. Khi lãnh đạo truyền đạt thông tin thì dân phải hiểu nhanh, hiểu sâu để nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Học còn để đối nhân xử thế - nhân, nghĩa, trí, tín" - ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhắn nhủ về tầm quan trọng về việc học tập suốt đời.

Một số hình ảnh trong ngày trao học bổng cho các em học sinh ở Nghệ An

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và xã Đại Đồng trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Quốc Huy

Trao học bổng cho các em học sinh ở xã Đại Đồng. Ảnh: Quốc Huy

Trao học bổng cho các em học sinh ở xã Hoa Quân. Ảnh: Quốc Huy

Hội trường xã Hoa Quân trong buổi trao học bổng. Ảnh: Quốc Huy

Trao học bổng cho các em ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: Quốc Huy

Trao học bổng cho các em học sinh ở xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn