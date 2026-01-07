Học viện Hàng không Việt Nam tăng chỉ tiêu, mở thêm 5 ngành ‘hot’

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ mở thêm 5 ngành đào tạo mới và tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy - Ảnh: THY HUYỀN

Chiều 6-1, Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới.

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển sinh 6.830 chỉ tiêu đại học chính quy trên phạm vi cả nước, tăng so với năm trước. Quy mô tuyển sinh trải rộng ở 18 ngành đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như hàng không, logistics, công nghệ và kinh tế số.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm nay, học viện dự kiến giữ ổn định các phương thức xét tuyển như năm 2025: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, đánh giá năng lực, bài thi quốc tế SAT/ACT/IB và xét tuyển thẳng.

Bên cạnh những ngành đào tạo truyền thống đã khẳng định thương hiệu như kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, kinh tế vận tải, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, năm 2026, học viện sẽ mở thêm 5 ngành mới gồm kinh tế số, công nghệ tài chính, kiến trúc cảnh quan, ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Hàn Quốc.

Lý giải về việc mở rộng ngành đào tạo, ThS Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết: "Đây là bước đi nằm trong chiến lược đổi mới chương trình đào tạo, hướng tới đa dạng hóa ngành nghề theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế sâu rộng".

Đáng chú ý, năm nay học viện tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với nhiều chuyên ngành như quản lý và khai thác bay, quản trị hàng không, kỹ thuật hàng không, logistics và vận tải đa phương thức, nhằm chuẩn hóa chất lượng đào tạo và tăng cường hội nhập quốc tế.

Riêng chuyên ngành quản lý và khai thác bay (chương trình song bằng kỹ sư - phi công, giảng dạy bằng tiếng Anh), thí sinh cần đáp ứng thêm các tiêu chí phụ về độ tuổi, thể chất và sức khỏe theo quy định của ngành hàng không.

Học viện Hàng không Việt Nam còn cho biết sẽ tiếp tục duy trì nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ người học, như học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho tân sinh viên tỉnh Đồng Nai và các học bổng do doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không - công nghệ tài trợ.

Thông tin chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tổ hợp xét tuyển và lộ trình tuyển sinh năm 2026 sẽ được học viện công bố chính thức trên Cổng thông tin tuyển sinh điện tử của nhà trường theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện dự kiến giữ nguyên việc quy đổi chứng chỉ IELTS / TOEIC 4 kỹ năng thành điểm bài thi môn tiếng Anh; quy đổi điểm cộng từ các giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trở lên.

Một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chuyên ngành gắn với đào tạo phi công, quản lý khai thác bay có tiêu chí phụ riêng theo quy định ngành hàng không.

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 dự kiến của Học viện Hàng không Việt Nam như sau:

