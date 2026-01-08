Bổ sung trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với nhà giáo

Một tiết học về nghi thức của Trường Trung học Cơ sở Tứ Liên. Ảnh minh họa: Trường Trung học Cơ sở Tứ Liên

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung một số trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với nhà giáo.

Theo đề xuất này, ngoài các nhà giáo được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định của pháp luật, Nghị định quy định bổ sung một số trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với 3 mức, gồm:

Mức 0,1 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học;

Mức 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó bộ môn theo quy định của pháp luật; nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế;

Mức 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với giáo viên mầm non, phổ thông được cấp có thẩm quyền xác nhận là giáo viên cốt cán và được cử làm các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán từ 05 ngày/tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cho tháng đó;

Mức 0,3 còn áp dụng với nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ nhà giáo dạy môn Ngoại ngữ);

Và nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác không phải cơ sở giáo dục đại học nếu đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số trung bình từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; trung bình từ 02 tiết/tuần dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo cũng nêu, không áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với các trường hợp đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định.

Nghị định cũng quy định, phụ cấp trách nhiệm công việc được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính, đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn