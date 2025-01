10 điểm nhấn công tác khuyến học ở Nghệ An năm 2024

Ngày 7/1, trao đổi với phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ về 10 kết quả nổi bật trong công tác khuyến học của tỉnh Nghệ An trong năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Một là, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ban, ngành liên quan và các huyện, thành, thị hội khảo sát, đánh giá và đồng thời tham mưu kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49/KL-TW của Ban Bí thư. Đồng thời để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 20/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 02 ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể từng năm, từng giai đoạn.

Hai là, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức đợt kiểm tra, khảo sát toàn diện về tổ chức, hoạt động và phong trào khuyến học toàn tỉnh Nghệ An. Tập trung triển khai công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên: Kiện toàn Ban Chấp hành, kiện toàn bộ máy và thành lập Ban phong trào cơ quan Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An; kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ Khuyến học Nghệ An. Thường trực tỉnh hội đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng. Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các địa phương để chỉ đạo về công tác kiện toàn bộ máy và tổ chức đại hội nhiệm kỳ ở một số địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao học bổng cho học sinh ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh:HKH tỉnh Nghệ An

Ba là, tổ chức thành công buổi tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới" nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/2008 – 02/10/2024), với sự tham gia của 13 bài tham luận có giá trị của lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ sở về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời trong giai đoạn mới.

Mô hình tiếng trống học bài diễn ra trên diện rộng ở các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn và nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An từ hàng chục năm qua . Đến 7 giờ đêm, tại nhà văn hoá xóm sẽ có tiếng trống hoặc tiếng kẻng báo hiệu, nhắc nhở học sinh sắp xếp công việc đến giờ ngồi vào bàn học bài Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền

Đáng chú ý là, tổ chức tốt hai phong trào thi đua "Tháng Khuyến học" và "Tết Khuyến học" năm 2024 thiết thực, hiệu quả, với nhiều cách làm hay như phong trào "Khai bút đầu Xuân" ở huyện Quỳnh Lưu; "Thông điệp học bài", "Tiếng trống khuyến học" ở huyện Nghi Lộc; huyện Tương Dương, phong trào vận động "xe đạp khuyến học" ở huyện Anh Sơn. Từ đó tạo sự chuyển biến trong phong trào khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động; Bộ đội Biên phòng; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã ký kết các chương trình phối hợp với Hội Nông dân, Bộ Chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh Nghệ An về đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Sáu là, củng cố và nâng cao hoạt động của tổ chức hội, hội viên ở cơ sở nhất là phát triển tổ chức hội, hội viên trong các cơ quan, đơn vị… Đến nay hệ thống tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An hiện có: 21/21 Hội Khuyến học cấp huyện; 452/452 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; trên 3.853 Chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 10.442 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị dòng họ, hội đồng hương. Đáng mừng là công tác phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, đơn vị được quan tâm nên số ban khuyến học đã tăng 456 ban khuyến học so với năm 2023. Đến nay toàn tỉnh có gần 945.693 hội viên, đạt tỷ lệ trên 26,95% hội viên/dân số (tăng thêm 57.000 hội viên so với cuối năm 2023).

Bảy là, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 387/và Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và "xây dựng mô hình công dân học tập" giai đoạn 2021-2030.

Trong năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp xây dựng 1 phóng sự chuyên đề; 85 tin, bài trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Tạp chí Công dân và khuyến học và hàng trăm tin, bài phát qua hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành, thị. Đồng thời phát hành 2 số Tập san Khuyến học Nghệ An đến tất cả các cơ sở Hội và đội ngũ công tác viên.

Điểm nhấn thứ 9 là, tổ chức xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều hình thức huy động và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhất là hỗ trợ lâu dài, có địa chỉ cho các học sinh, sinh viên có điều kiện để hoàn thành các bậc học phổ thông và chương trình đại học, trao tặng học bổng "Học không bao giờ cùng"; học bổng "Vì tầm vóc Việt"; học bổng "Quỹ thiện tâm"; Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý; "xe đạp khuyến học" của Câu lạc bộ nhà báo Xứ Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Trong năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã huy động trên 133 tỉ đồng và đã hỗ trợ gần 91 tỉ đồng cho học sinh nghèo và người lớn hiếu học.

Điểm thứ mười là, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa trong công tác khuyến học như: Tổ chức dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 -19/5/2024); trao học bổng "học không bao giờ cùng" theo lời dạy của Bác; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn, phối hợp tặng quà cho con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách ở một số địa phương.

Năm 2024, Chi bộ cơ quan Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đạt vững mạnh xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn