Hội khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp trao quà Tết cho học sinh nghèo

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh Trường trung học cơ sở Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồng Căn

Hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ năm 2025 và thực hiện chuỗi các hoạt động "Tết Khuyến học 2025", trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, sáng 20/1, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Con Cuông trước thềm Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền cùng doanh nghiệp trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Hồng Căn

Tại Trường Mầm non Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp trao 40 suất quà cho 40 em học sinh và tại Trường trung học cơ sở Yên Khê đã trao 100 suất quà cho 100 em học sinh, với tổng số tiền của chương trình là 70 triệu đồng.

Những món quà và những suất học bổng được trao là nguồn động viên tinh thần giúp cho các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực, vượt qua khó, tiếp tục vươn lên trong học tập và đón một mùa xuân ấm áp, yêu thương.

