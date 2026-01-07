Nghệ An xếp thứ 5 cả nước trong các kỳ thi trong nước và quốc tế

Chiều 7/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2025. Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An thông tin về lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo đầu năm 2026. Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2024-2025 với nhiều thành tích nổi bật về cả giáo dục đại trà và mũi nhọn.

Kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Nghệ An xếp thứ nhất cả nước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu (Nghệ An là địa phương đứng thứ 5 cả nước với 96 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024-2025).

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên phải); ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (ngoài cùng trái) tặng hoa chúc mừng các em học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu đạt giải cao trong các Kỳ thi Olympic Quốc tế năm học 2024-2025. Ảnh: Quốc Huy

Các học sinh Nghệ An đã đạt 4 huy chương Vàng (Toán học quốc tế, Hóa học quốc tế, Vật lý quốc tế và Vật lý Châu Á), 2 huy chương Bạc Vật lý Châu Á và Châu Âu; huy chương Đồng cuộc thi Olympiad Quốc tế tiếng Nga).

Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới 2025-2026. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến; cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường (ước cả năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 49.000 người (đạt 106,52% kế hoạch, tăng 1,03% so với cùng kỳ).

Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở được triển khai quyết liệt. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa 20.802 căn nhà tạm, dột nát (trong đó: xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn), đạt 100% nhu cầu rà soát.

Kịp thời chỉ đạo huy động các lực lượng khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa bão trên địa bàn một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất để sớm ổn định cuộc sống Nhân dân. Đặc biệt, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An. Đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng...

Nghệ An thu ngân sách đạt gần 30 ngàn tỷ đồng năm 2025

Theo đó, về lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,44% (xếp thứ 13/34 cả nước, thứ 3 tiểu vùng Bắc Trung Bộ); trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,66%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,35% (riêng công nghiệp ước tăng 14,54%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,8%.

Chủ trì họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2025. Ảnh: HQ

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 29.211 tỷ đồng, đạt 164,8% dự toán và bằng 114,3% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 27.097 tỷ đồng, đạt 169,2% dự toán, bằng 114,2% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.981 tỷ đồng, đạt 121,6% dự toán, bằng 115,8% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương cả năm là 45.958 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 ước đạt 4.524,5 triệu USD, tăng 42,6%; hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu tới 154 quốc gia và vùng lãnh thổ; một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng khá, như: thiết bị, linh kiện điện tử tăng 153%; hàng dệt may tăng 16%; giày dép các loại tăng 83%; dây điện và cáp điện tăng 13,7%.

Đặc biệt, kết quả thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực: Luỹ kế trong năm 2025 (tính đến ngày 31/12/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 78 dự án trên tổng mức đầu tư 16.299,7 tỷ đồng, điều chỉnh cho 205 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 59 lượt dự án trên tổng mức đầu tư tăng 26.683 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm: 42.982,7 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 25 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 304,85 triệu USD.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học