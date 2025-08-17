Nghệ An tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã

Theo Kết luận mới nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các trường hợp viên chức từ đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách (ưu tiên cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển xuống làm cấp phó do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ) có nguyện vọng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét tiếp nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Ảnh: K.T

Bên cạnh đó, chủ trương cũng áp dụng với những viên chức đơn vị sự nghiệp công lập đã có trong phương án bố trí của cấp huyện trước đây, viên chức từng là công chức và các trường hợp bị thiếu/sót danh sách, hoặc những người có đơn xin nghỉ nhưng không thuộc diện được nghỉ và nay có nguyện vọng tiếp tục công tác.

Để triển khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; chỉ đạo, đôn đốc việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban cấp xã; hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV