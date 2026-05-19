Đàn ông thích người phụ nữ của mình mặc gì trong phòng ngủ?

Có một nghịch lý rằng, người đàn ông luôn mong muốn người phụ nữ của mình có phong cách thời trang vừa kín đáo nhưng cũng phải thật gợi cảm.

Phái mạnh sẽ chỉ muốn người phụ nữ là của mình, chỉ được quyến rũ với mình. Do đó, khi ở trong không gian chỉ có 2 người, chàng càng khao khát thấy được sự nóng bỏng, khiêu gợi, hoang dại của nàng.

Một bộ cánh sexy có thể khiến chàng hưng phấn và kích thích chuyện ân ái đến tột cùng. Một bộ cánh sexy cũng có thể là tính hiệu cho lời gọi mời của cô nàng, mà chẳng cần số sàng nói ra.

Vậy đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi quan hệ và phụ nữ nên mặc gì để kích thích chàng? Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời nhất:

Váy ngủ lụa

Váy ngủ lụa hai dây là một trong những lựa chọn cho nàng khi trên giường bởi độ mềm mượt của nó sẽ làm những đường cong cơ thể trở nên quyến rũ.

Với thiết kế àm lộ tấm lưng trần cùng xương đòn gợi cảm, phần ngực được phô diễn theo cách lấp ló, nửa kín nửa hở, kèm các đường chiết eo, xẻ tà cao chiếc váy lụa mềm mại khéo léo khoe những điểm nóng bỏng trên cơ thể và làm tôn lên thân hình khó cưỡng của nàng.

Váy ngủ hai dây dáng xòe

Chiếc váy ngủ được thiết kế với phần trên cúp ngực, làm hở đôi bờ vai sẽ tôn lên sự gợi cảm và giúp nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Phần váy dưới thiết kế dáng xoè rộng vừa thể hiện sự đáng yêu cùng nét buông lơi đầy quyến rũ.

Váy ngủ ren mỏng

Lớp vải mỏng xuyên thấu cùng viền ren táo bạo tạo nên một sự cuốn hút kỳ diệu. Những đường cong, làn da trắng nõn của nàng ẩn hiện trong lớp vải ren mỏng manh vừa bí ẩn vừa thôi thúc sự khao khát được khám phá của chàng. Nếu muốn tăng thêm “lửa yêu” và có một đêm nóng bỏng, cuồng nhiệt, thì nàng hãy diện ngay một chiếc váy ren sexy nhé.

Áo choàng kết hợp với nội y gợi cảm

Áo choàng mỏng kết hợp cùng nội y gợi cảm sẽ làm tôn lên các đường nét cơ thể đặc biệt của nàng.

Trong khi bộ nội y khoe toàn bộ những gì cuốn hút nhất, thì áo choàng lại che đi một phần sự táo bạo đó, tạo nên một set đồ vừa kín vừa hở, vừa mời gọi vừa e ấp. Chắc chắn chàng sẽ không thể cưỡng lại mà chỉ còn cách “yêu chiều” bạn thật nhiều.

Váy ngủ xẻ đùi táo bạo

Những chiếc váy ngủ xẻ đùi sẽ giúp bạn khoe trọn được đôi chân dài miên man của mình và kích thích sự ham muốn của cánh mày râu. Chàng sẽ muốn chạm vào và ôm trọn vóc dáng nuột nà của bạn ngay tức thì. Vậy nên khi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng mẫu váy ngủ sẻ đù sexy sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn.

Áo sơ mi của chính chàng

Thấy người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi trắng của chính mình với những khuy áo mở ngực và để lộ hoàn toàn đôi chân trần nõn nà, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Ngạc nhiên pha lẫn sung sướng, cảm thấy cả hai như thuộc về nhau chắc chắn khiến chàng trở nên “hăng máu” khi làm tình.

Sơ mi màu trắng chính là màu kích thích đàn ông nhất khi khoác lên người nàng lại toát lên sự tinh khôi, ngây thơ và không kém phần gợi cảm! Đây là một tiết lộ thú vị từ cánh đàn ông đấy nhé.

Những bộ đồ cosplay

Thỉnh thoảng, chàng cũng muốn đổi gió bằng những điều mới mẻ. Thấy người phụ nữ của mình trong bộ đồ y tá, miêu nữ, học sinh hay bộ đồ thể thao cho nữ cổ động viên,… có thể khiến nàng thích thú, phấn khích và hào hứng.

Nàng có thể trở nên nóng bỏng, táo bạo thể hiện sự năng động, trẻ trung hoặc chọn bộ đồ quyến rũ, quyền lực, sexy tùy theo sở thích của chàng hoặc chính bạn.

Vậy giờ nàng đã biết đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi quan hệ chưa? Phải khẳng định rằng đàn ông thích phụ nữ kín đáo, thanh lịch khi ra ngoài, nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, thế giới chỉ có hai mình thì tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Lúc này, thứ cánh mày râu khao khát một cơ thể nóng bỏng đầy mời gọi. Phụ nữ càng ăn mặc quyến rũ, đàng ông càng bị lôi cuốn và kích thích mãnh liệt. Những trang phục sexy chốn phòng the vì thế được coi là “vũ khí” tối tân nhất khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng trở nên điên dại và không ngừng thể hiện bản năng vốn có.

Tác giả: Bảo Bảo (TH)

Nguồn tin: giadinhonline.vn