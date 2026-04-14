Nghệ An tuyển dụng 58 chỉ tiêu công chức cấp xã hoạt động không chuyên trách năm 2026

Theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đối tượng dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 01/7/2025 đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức; tốt nghiệp đại học; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm cần tuyển. Phải có đủ 05 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Người dự tuyển vào vị trí việc làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, văn thư, lưu trữ trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 02 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 13/4/2026 - 17/4/2026.

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, các Đảng ủy xã có trách nhiệm lập danh sách và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 22/4/2026 để tổng hợp.

Về chỉ tiêu cụ thể: - Xã Bắc Lý tuyển dụng 06 chỉ tiêu. - Các xã tuyển dụng 05 chỉ tiêu gồm: Na Loi, Mường Lống, Bình Chuẩn và Huồi Tụ. - Các xã tuyển dụng 04 chỉ tiêu bao gồm: Chiêu Lưu, Yên Hòa, Yên Na và Lượng Minh. - Xã Nga My tuyển dụng 03 chỉ tiêu. - Các xã tuyển dụng 02 chỉ tiêu gồm: Nhôn Mai, Tiên Đồng, Na Ngoi, Tam Thái và Nghĩa Đồng. - Các xã tuyển dụng 01 chỉ tiêu gồm: Tam Quang, Sơn Lâm và Nghĩa Lộc.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn