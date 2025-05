Nghệ An: Quý I/2025, tai nạn giao thông giảm 20 vụ so với năm 2024

Nghệ An đảm bảo an toàn giao thông quý I/2025

Chiều 16/5, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Phú Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2025.

Đầu cầu tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc sơ kết công tác an toàn giao thông. Ảnh Nghệ An.

Theo báo cáo, tại Nghệ An, trong quý 1 năm 2025, đã xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ năm 2024, số tai nạn giảm 20 vụ, tăng 13 người chết, giảm 20 người bị thương.

Lực lượng CSGT Nghệ An đã tổ chức 9.450 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, với 35.525 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản hành chính 18.108 trường hợp; ra quyết định xử phạt 16.899 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 30,9 tỷ đồng.

Thực tế, sau khi tổ chức lại bộ máy, từ ngày 1/3, không còn Công an cấp huyện, đồng nghĩa với việc quân số tại các đội CSGT-TT của Công an huyện, thành phố, thị xã được điều động về các xã, thị trấn và các phòng chức năng Công an tỉnh, trong đó có phòng CSGT.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai các giải pháp linh hoạt và phù hợp với thực tế, nhằm bảo đảm công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn.

Cụ thể, phòng CSGT đã bố trí cán bộ tham gia các tổ địa bàn, làm việc trực tiếp tại cơ sở, vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa hướng dẫn và phối hợp với Công an cấp xã trong công tác phòng ngừa ùn tắc và xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng ở Nghệ An triển khai đo nồng độ cồn trong những ngày nghỉ lễ.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài trong 5 ngày vừa qua, lưu lượng các phương tiện tham giao thông tăng cao, nhất là các tuyến đường trọng điểm du lịch. Lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp, tích cực tuần tra, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó lập biên bản 935 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Trong đó, có 255 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma tuý, 37 trường hợp vi phạm quy định về quá tải, quá khổ, cùng nhiều lỗi vi phạm khác.

Lực lượng chức năng đã xử lý 443 trường hợp, thu phạt với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Với những biện pháp được triển khai đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay cơ bản được bảo đảm an toàn, thông suốt.

Nghệ An phấn đấu kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND triển khai công tác.

Kế hoạch được ban hành nhằm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các quy định của Luật trật tự ATGT đường bộ; Luật đường bộ và các văn bản của pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Công an Nghệ An tăng cường lực lượng giám sát tình hình trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cơ sở.

UBND các cấp tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trên cơ sở các quy định của Luật Trật tự ATGT đường bộ; Luật đường bộ và các Luật khác có liên quan để triển khai trong năm 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; quán triệt các quy định của Luật trật tự ATGT đường bộ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Chiều 16/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2025. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì.

