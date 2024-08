Nghệ An: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 48C khiến hai người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Video vụ tai nạn giữ xe đầu kéo và người điều khiển xe máy tại thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay (5/8) trên QL 48C đoạn qua thị trấn Quỳ Hợp. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, camera an ninh của một hộ dân ghi lại cho thấy, chiếc xe đầu kéo mang romoc BKS: 37R 50197 đang lưu thông trên QL 48C thì bất ngờ một người phụ nữ điều khiển xe máy đi cắt ngang đường.

Xe đầu kéo sau khi va chạm với xe máy đã đâm vào cửa hàng ven đường.

Do quá bất ngờ, tài xế xe tải không thể dừng gấp khiến chiếc xe đã đâm trực diện vào người điều khiển xe máy, cuốn cả người và xe vào gầm. Xe đầu kéo ngay sau đó mất lái đâm vào cửa hàng ven đường rồi mới dừng lại.

"Vụ tai nạn khiến nạn nhân điều khiển xe máy bị thương rất nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Vụ tai nạn cũng khiến 1 cháu bé bị thương nặng...", lãnh đạo UBND thị trấn Quỳ Hợp thông tin.

Người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo sau vụ tai nạn đã không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn