Nghệ An quy hoạch 71 cụm công nghiệp: Diện tích lớn nhưng đầu tư còn dang dở

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nghệ An định hướng phát triển 71 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 2.658,58 ha. Quy hoạch này được kỳ vọng tạo quỹ đất sản xuất cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Một góc CCN Tri Lễ

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 924,37 ha, trong đó 11 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 20 cụm công nghiệp do UBND cấp huyện trước đây làm chủ đầu tư.

Hiện có 23 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích 604,68 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 75%. Các CCN đang thu hút 257 dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực như chế biến nông – lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, may mặc và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN đã tạo việc làm cho 25.689 lao động, với mức lương bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong CCN đạt khoảng 4.500 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 375 tỷ đồng vào ngân sách địa phương.

Hạ tầng một số CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống cấp.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực bước đầu, quá trình phát triển CCN tại Nghệ An vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Một trong những vấn đề đáng chú ý là sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển CCN, khiến một số dự án gặp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với các CCN do nhà nước đầu tư, tại nhiều địa phương hạ tầng kỹ thuật còn dở dang, thiếu đồng bộ, dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao. Công tác quản lý và vận hành các CCN này cũng còn nhiều bất cập.

Thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN còn gặp khó khăn.

Ngoài ra, việc thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN còn gặp khó khăn, do chi phí đầu tư lớn trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài. Quá trình chuyển giao các CCN do UBND cấp xã quản lý sang doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cũng phát sinh nhiều vướng mắc về cơ chế và thủ tục.

Một số CCN hiện chưa hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong khi hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng do chính quyền cấp xã chưa bố trí được nguồn vốn đối ứng để thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng phản ánh những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu dịch vụ tiện ích công cộng, cũng như tình trạng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm duy tu, bảo dưỡng kịp thời.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và điều chỉnh phương án phát triển CCN trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của doanh nghiệp.

UBND các xã, phường được giao tiếp nhận và quản lý vận hành tài sản hạ tầng CCN do UBND cấp huyện trước đây làm chủ đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án.

Các địa phương cũng cần bố trí nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhằm đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN.

Tỉnh Nghệ An khuyến khích các chủ đầu tư hạ tầng tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn