Nghệ An: Bến xe 250 tỷ đồng xây xong rồi 'đắp chiếu'

Dự án Bến xe Nam Vinh do Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, được quy hoạch là bến xe loại 1 với quy mô khá lớn.

Theo thiết kế, bến xe có diện tích khoảng 100.000 m², công suất phục vụ khoảng 500 chuyến xe xuất bến mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 15.000 lượt hành khách. Công trình được xây dựng trên tuyến Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh, thuộc địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên trước đây, nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Nghệ An.

Dự án Bến xe Nam Vinh do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn 1.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành từ tháng 7/2011. Tuy nhiên, sau nhiều năm đình trệ, đến năm 2020 dự án mới được triển khai xây dựng trên diện tích khoảng 46.200 m². Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng bến xe trên diện tích khoảng 19.000 m² với tổng mức đầu tư khoảng 32 tỉ đồng.

Nhà ga bến xe đã hoàn thành từ năm 2023.

Đến tháng 3/2023, các hạng mục chính của bến xe như khu nhà điều hành, bãi đỗ xe, nhà chờ hành khách và hệ thống đường nội bộ cơ bản đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Thời điểm đó, bến xe được kỳ vọng sẽ sớm trở thành đầu mối vận tải mới của khu vực phía Nam TP Vinh, đồng thời thay thế một phần hoạt động của Bến xe chợ Vinh theo định hướng sắp xếp lại mạng lưới vận tải hành khách của địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ khi hoàn thiện giai đoạn 1, bến xe vẫn chưa thể vận hành. Sau thời gian dài không đưa vào hoạt động, một số hạng mục đã xuống cấp.

Theo quy định, để đưa bến xe vào khai thác, chủ đầu tư phải được cơ quan quản lý nhà nước cho phép đấu nối đường ra, vào với Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh. Theo quy hoạch ban đầu, vị trí đấu nối dự kiến đặt tại Km22+250 và Km20+600 trên tuyến tránh. Tuy nhiên, khoảng cách từ bến xe đến hai điểm này khá xa, trong khi khu vực lại bị chia cắt bởi sông Rào Máng. Nếu xây dựng đường gom để kết nối với các điểm đấu nối này, chi phí đầu tư phát sinh sẽ rất lớn.

Bến xe Nam Vinh nằm trên tuyến tránh TP Vinh (cũ) chưa được đấu nối với quốc lộ.

Trước vướng mắc trên, ngày 27/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 3863 về việc phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An Theo đó, UBND tỉnh trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải, đã phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh từ Bến xe Nam Vinh vào Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh tại Km22+900 (phải tuyến). Sau đó, Khu Quản lý đường bộ II cũng cấp phép cho chủ đầu tư triển khai thi công điểm đấu nối tại khu vực này.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, bến xe có quy mô lớn này vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, để đưa bến xe Nam Vinh đi vào hoạt động, chủ đầu tư phải sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục hiện nay của bến xe đang bị hư hỏng. Sau đó, Sở mới nghiệm thu để đưa bến xe vào hoạt động.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn