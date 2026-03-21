Nghệ An kiên quyết xử lý dự án vi phạm 'ôm đất' dự án chậm tiến độ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được quan tâm triển khai, bước đầu tháo gỡ được một số điểm nghẽn, khơi thông một số dự án, công trình.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, sử dụng đất chưa hiệu quả. Trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt; việc phối hợp xử lý công việc có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; một số chủ đầu tư dự án còn thiếu tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện.

Một góc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt quan điểm xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng thuộc phạm vi quản lý; không né tránh, không đùn đẩy, không kéo dài thời gian giải quyết công việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, dự án dở dang trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát phải làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện, việc sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính, các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, chậm tiến độ kéo dài, sử dụng đất kém hiệu quả; không để tình trạng “ôm đất”, “giữ dự án”, đầu cơ đất đai, trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Đối với các dự án không triển khai theo cam kết, chậm tiến độ nhiều năm hoặc không còn khả năng thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định; kịp thời thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án, xử lý nghĩa vụ tài chính và các vấn đề liên quan. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án xử lý sau thu hồi, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Tác giả: An Phạm (T/h)

