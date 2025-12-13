Khoét núi mở đường vào bản bị cô lập sau lũ

Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai chiến dịch “tổng động viên” mở đường và đưa điện lưới về bản.

Tuyến đường dài gần 2km sát mép sông Nậm Nơn bị lũ cuốn hồi tháng 7/2025, khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn.

Những ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng đã chung sức mở đường vào bản Xốp Dương.

Ông Đào Công Thịnh, Phó Chủ tịch xã Mỹ Lý, cho biết: “Đường cũ đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Để nối lại giao thông, chúng tôi phải đào, đục vách đá sát mép núi, tạo lối tạm để xe máy và người dân đi lại”.

Với địa hình lơ lửng bên sông, bên núi, việc sử dụng máy móc gần như bất khả thi. Công việc được thực hiện hoàn toàn bằng sức người cùng các dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng. Người dân góp sức di chuyển những tảng đá lớn, vận chuyển đất đắp các đoạn xói lở sâu.

“Chúng tôi dự kiến tạo một lối đi nhỏ dài 2km cho người dân chạy xe máy ra vào bản. Dù khoảng cách không lớn, nhưng dự kiến phải mất 5 ngày mới hoàn thành”, ông Thịnh cho biết thêm.

Mỗi ngày, từ 230 đến hơn 300 người tham gia mở đường, gồm cán bộ xã, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Quân sự, Kiểm lâm, thầy cô giáo của bốn trường học, người dân các bản và Công ty Điện lực Nghệ An.

Để giúp người dân sớm ổn định đời sống, chính quyền xã Mỹ Lý cùng các đơn vị đóng trên địa bàn đã triển khai lực lượng tìm cách khôi phục lại tuyến đường.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng địa phương để đảm bảo an toàn, vừa mở đường, vừa bảo vệ giao thông tạm thời.

Hình ảnh hàng trăm người cặm cụi giữa núi rừng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, gió mưa và hiểm trở không ngăn nổi quyết tâm nối lại đường vào bản, đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự chung sức của cộng đồng và chính quyền trong những lúc khó khăn nhất.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn