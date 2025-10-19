Nghệ An: Hơn 1.000 người dân vùng cao vẫn bị cô lập sau lũ lớn, chính quyền nỗ lực tiếp tế lương thực

Đất đá trên núi tràn xuống đường khiến nhiều bản ở xã Nga My bị cô lập.

Ngày 19/10, thông tin từ UBND xã Nga My, địa phương này đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do đợt mưa lũ vừa qua. Hệ thống cầu, đường bị nước lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường sạt lở khiến giao thông tê liệt. Đặc biệt, hai bản Na Kho và Na Ngân vẫn chưa thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới.

Nhiều đoạn đường bị đất núi sạt lở chắn ngang.

“Bản Na Kho có 78 hộ với 402 nhân khẩu, còn bản Na Ngân có 155 hộ với 772 nhân khẩu. Đường vào bản Na Ngân có tới 3 cây cầu tạm bị cuốn trôi, người dân phải lội qua khe suối để đi lại. Tình hình rất nguy hiểm, nhất là với người già và trẻ nhỏ”, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã cho biết.

Tại nhiều vị trí trên tuyến đường dẫn vào hai bản, đất đá sạt lở chắn ngang, thậm chí có đoạn bị trôi mất hoàn toàn nền đường. Hai cầu dân sinh ở bản Văng Môn và bản Canh cũng bị lũ cuốn phăng, khiến việc đi lại của người dân trong xã trở nên hết sức khó khăn.

Chính quyền xã vận chuyển lương thực, hàng cứu trợ vào cho người dân đang bị cô lập ở các bản Na Kho và Na Ngân.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Nga My đã huy động hơn 30 người gồm cán bộ ủy ban, công an, dân quân, bộ đội và đoàn viên thanh niên tham gia vận chuyển hàng cứu trợ. Các chuyến hàng lương thực, nhu yếu phẩm được chở bằng xe máy đến những vị trí có thể tiếp cận, sau đó phải gùi bộ băng qua các điểm sạt lở để tiếp tế cho bà con.

Các chuyến hàng cứu trợ kịp thời đưa vào 2 bản đang bị cô lập cho người dân.

Xã Nga My đã thành lập nhiều tổ công tác đi khảo sát, kiểm tra mức độ hư hỏng của các tuyến đường và cầu dân sinh. Tuy nhiên, do nhiều đoạn bị cuốn trôi hoàn toàn nên xã không thể tự khắc phục. Rất mong tỉnh sớm hỗ trợ nguồn lực để xây dựng lại cầu, đường, giúp người dân ổn định đời sống.

Hiện công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện, nhằm đảm bảo không hộ dân nào bị thiếu đói trong những ngày bị cô lập do lũ dữ.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn