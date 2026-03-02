Angela Phương Trinh ngày càng khác lạ

Angela Phương Trinh gây chú ý với mái tóc ngắn.

Ngày 28/2, Angela Phương Trinh gây chú ý khi đăng tải video nhảy theo điệu nhạc để giới thiệu buổi livestream bán hàng sắp tới. Trong clip, cô xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, diện mạo thay đổi rõ rệt. Cô viết kèm video "Anh tên Trinh, để anh giới thiệu Megalive của anh nha" và nhanh chóng thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1995 ngày càng nam tính, từ vẻ ngoài đến phong thái thể hiện. Một số khán giả bày tỏ mong muốn cô quay lại với hình ảnh trước đây. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh không phản hồi các bình luận.

Đầu năm nay, cô cũng từng đăng tải loạt ảnh khoe kiểu tóc mới sau khi chia tay mái tóc dài quen thuộc. Hình ảnh mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít lời khen như "đẹp trai", "đẹp phi giới tính".

Angela Phương Trinh khoe cơ bắp sau thời gian dài tập luyện, ăn chay.

Khoảng một năm trở lại đây, Angela Phương Trinh tập trung trở lại vào việc rèn luyện thể hình với lực sĩ Phạm Văn Mách. Cô theo đuổi chế độ tập luyện cường độ cao nhằm xây dựng vóc dáng săn chắc, với các nhóm cơ nổi bật như bụng múi, hông nở, đùi phát triển.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cơ bắp và lựa chọn phong cách thời trang menswear. Sự thay đổi này khiến cô được gọi bằng những biệt danh như "anh Trinh" hay "cô gái đô con".

Bên cạnh những ý kiến tiếc nuối hình ảnh mềm mại trước kia, cũng có nhiều người bày tỏ sự ghi nhận đối với kết quả tập luyện mà cô đạt được.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, cách giao tiếp của Angela Phương Trinh trong các video và livestream gần đây cũng có sự khác biệt. Cô thường hạ tông giọng, nói trầm hơn, thậm chí xưng "anh" và gọi người theo dõi là "em".

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, từng được khán giả biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim như Mùi ngò gai, Người mẹ nhí và Taxi! Em tên gì?. Vài năm gần đây, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí, dành thời gian theo đuổi việc tu tập, tham gia hoạt động thiện nguyện và duy trì niềm yêu thích với gym. Từ năm 2020, cô công khai theo chế độ ăn chay.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, Phạm Văn Mách từng cho biết chỉ sau khoảng 2,5 tháng, Angela Phương Trinh đã có những thay đổi rõ rệt về hình thể, trong đó có cả những nhóm cơ khó phát triển như cơ vai.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn