Nghệ An: Phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 17/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể: Vào khoảng 16 giờ 45 phút, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại đường Cao Xuân Huy (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do Lê Thị Thu Th. (sinh năm 1994), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 51 thùng và 25 hộp, bên trong chứa các loại bánh trung thu khác nhau).

Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ 05 phút, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do bà Phạm Thị Th. (sinh năm 1989), trú tại phường Vinh Phú làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh có 450 hộp (bên trong đựng bánh Trung thu loại vừa và nhỏ) số bánh trên không rõ nguồn gốc xuất xứ (bên trên bao bì có in chữ nước ngoài).

Tổng số lượng bánh trung thu tại 02 cơ sở trên là 4.174 chiếc bánh trung thu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Quá trình làm việc, chủ 02 cơ sở trên khai nhận, số bánh trung thu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ (bên trên bao bì có in chữ nước ngoài), mục đích bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Cận cảnh bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, bên cạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.

Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe của chính mình và gia đình.

Tác giả: Phạm Thủy - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn