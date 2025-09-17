Phát hiện xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bạch Hà phát hiện tình trạng buôn bán, vận chuyển trâu, bò từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Số gia súc này không có hóa đơn, chứng từ và không được kiểm dịch thú y. Hoạt động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn gây thất thoát thuế và tạo cạnh tranh không lành mạnh.

Ô tô tải chở 48 con trâu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: Phạm Thủy.

Khoảng 9h ngày 15/9/2025, Công an xã Bạch Hà phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tổ Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát. Lực lượng chức năng phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 37H-077.49 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi dừng xe kiểm tra, tài xế được xác định là ông Đặng Khắc T. (SN 1985, trú tại xã Tân Châu, Nghệ An). Trên xe còn có ông Hoàng Ngọc Th. (SN 1987, trú tại xã Lương Sơn, Nghệ An) ngồi ghế phụ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 48 con trâu, bò. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ phương tiện và những người liên quan đã được đưa về trụ sở Công an xã Bạch Hà để tiếp tục làm việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bạch Hà phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn