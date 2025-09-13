Nghệ An: Phát hiện và tiêu hủy 100 vỉ ô tô đồ chơi không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Theo đó, vào ngày 12/9, trong quá trình phối hợp kiểm tra, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An) phối hợp với Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp – Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một vụ vận chuyển đồ chơi trẻ em không đảm bảo điều kiện lưu thông.

Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô bán tải mang biển số 37C-276.11 do ông T.V.L. (trú tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 100 vỉ ô tô đồ chơi loại 10 chiếc/vỉ. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm cũng không có nhãn phụ tiếng Việt, không dấu hợp quy, không thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em.

Sau khi lập biên bản, Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính gần 14 triệu đồng đối với ông T.V.L., đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Theo kế hoạch, trong thời gian cao điểm Tết Trung thu năm 2025, Đội QLTT số 9 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ lễ hội như bánh trung thu, nước giải khát, sữa và đặc biệt là đồ chơi trẻ em.

Mục tiêu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn