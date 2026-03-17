4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, ngày 18/7/2025. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Đến thời điểm hiện tại, bốn trường thuộc khối công an đã thông báo tuyển sinh hệ dân sự năm 2026, gồm Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Kỹ thuật - Công nghệ an ninh, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Cụ thể, Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao tuyển sinh 250 chỉ tiêu đại học chính quy hệ dân sự, ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Ba phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT.

Trong đó, với xét tuyển thẳng, trường xét thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia. Các môn bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

Với xét điểm thi tốt nghiệp, bốn tổ hợp xét bao gồm A00, A01, D07 và D01. Trong đó, đối với tổ hợp D01, học bạ 3 năm THPT phải có điểm tổng kết môn Vật lý hoặc Hóa học đạt từ 5 điểm trở lên. Mức điểm sàn với phương thức này dự kiến là 15 điểm.

Với xét học bạ, thí sinh phải có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp xét tuyển của các năm học cấp THPT đạt từ 5 trở lên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét học bạ từ 1/3 đến 17h ngày 30/7.

Quy định về các chứng chỉ tiếng Anh tương đương và quy đổi, điểm thưởng sẽ được thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

Nhà trường lưu ý trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, trường xét theo thứ tự:

Thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không tính điểm cộng), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Thứ hai, xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định.

Học phí đại học chính quy hệ dân sự, chương trình chuẩn năm học 2026-2027 dự kiến 2,09 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh hệ dân sự ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin bậc đại học; ngành An ninh phi truyền thống hệ thạc sĩ. Địa bàn tuyển sinh trên toàn quốc, hình thức đào tạo chính quy.

Chỉ tiêu, phương thức, đối tượng và điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo sau khi Bộ Công an ban hành hướng dẫn tuyển sinh cụ thể.

Với hệ dân sự, người học không thuộc lực lượng công an nhân dân và không được phong cấp bậc hàm sau khi tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Bích.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh dự kiến đào tạo 2 ngành hệ dân sự, gồm Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Ngành Công nghệ thông tin đào tạo với 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ phần mềm; An toàn hệ thống thông tin.

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông với 2 chuyên ngành: Công nghệ điện tử - viễn thông; Công nghệ điện tử và vi mạch dẫn.

Chỉ tiêu cụ thể chưa được công bố. Theo nhà trường, nếu kết quả học tập xuất sắc và đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, sinh viên có cơ hội được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân theo diện thu hút nhân tài.

Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết năm 2026, trường tuyển sinh hệ dân sự bậc đại học và thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Học viện sẽ thông báo sau khi có phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Công an.

Với hệ dân sự, các trường công an sẽ không tổ chức sơ tuyển, người học không được phong cấp bậc hàm, không được bố trí công việc sau khi tốt nghiệp.

Cùng với hệ dân sự, năm 2026, 8 học viện, trường công an nhân dân được giao 2.070 chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới, giảm 280 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, 1.870 sinh viên sẽ được đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân, còn lại sẽ học tập tại các trường ngoài ngành, theo diện hợp tác đào tạo.

Ba phương thức tuyển sinh bao gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh phải trải qua sơ tuyển, nộp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở công an xã, phường, nơi đăng ký thường trú từ ngày 15/3 đến ngày 15/4.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn