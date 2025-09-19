Nghệ An: Phát hiện hơn 150kg ức gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

150 kg ức gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 16/9, Đội QLTT số 1 – Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Quảng Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Duy Khương (trú tại xóm 3, xã Quảng Châu).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 150 kg ức gà đông lạnh đang được bảo quản để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Ông Khương thừa nhận toàn bộ số hàng này được mua gom trôi nổi ngoài thị trường với mục đích bán lại kiếm lời.

Sau khi lập biên bản, Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nói trên về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Tổng giá trị xử phạt lên tới 24 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đặc biệt tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Qua đó, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn