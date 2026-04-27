Nghệ An: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cầu trong đêm

Trước đó, vào khoảng gần 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú tại xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực cầu C3, xóm C3, cách nhà khoảng 50m. Ngay sau khi phát hiện, ông đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cầu trong đêm. (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Qua xác minh ban đầu, cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 4kg. Khi được tìm thấy, bé được đặt trong một giỏ nhựa màu xanh, bên cạnh có chăn, gối, một bức thư và số tiền 600.000 đồng.

Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ xác định thân nhân.

UBND xã Hạnh Lâm đề nghị cha, mẹ đẻ của cháu bé sớm đến trụ sở UBND xã để làm thủ tục nhận con theo quy định. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 7/5. Sau thời gian này, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định pháp luật.

Trong thời gian thông báo, các tổ chức, cá nhân biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé đề nghị cung cấp cho UBND xã Hạnh Lâm để xem xét, xử lý. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân chia sẻ rộng rãi thông tin nhằm giúp cháu bé sớm tìm lại gia đình.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn