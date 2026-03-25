Nghệ An: Bé trai bị bỏ rơi lúc 3h sáng kèm lời nhắn "nhờ nuôi giùm"

Ngày 25/3, UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng 22/3, anh Lê Văn Đ. (36 tuổi) trú xóm Mỹ Giang, xã Hưng Nguyên đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ.

Mở cửa kiểm tra, anh Đ. phát hiện một giỏ nhựa màu trắng đặt cạnh gốc cây xoài ven đường liên xóm, bên trong có một bé trai sơ sinh.

Cháu bé bị bỏ rơi hiện đang được gia đình anh Đ. chăm sóc (ảnh minh họa)

Qua kiểm tra, bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng 3kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Khi được phát hiện, cháu bé mặc áo màu xanh, quấn khăn màu xanh. Trong giỏ nhựa có 2 bộ đồ trẻ sơ sinh, 1 bình sữa, 1 tờ tiền 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi lời nhắn: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, cháu mong ai nhặt được nuôi em bé giúp cháu, cháu xin cảm ơn".

Thông tin về sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Sau khi kiểm tra sức khỏe, cháu bé tạm thời được giao cho gia đình anh Đ. chăm sóc.

UBND xã Hưng Nguyên thông báo, ai là thân nhân hoặc biết người nào là thân nhân của cháu bé liên hệ với Công an xã Hưng Nguyên hoặc UBND xã để phối hợp giải quyết.

Hết thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về người thân của trẻ, UBND xã sẽ tiến hành các bước theo quy định.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn