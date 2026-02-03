Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm lá thư xin lỗi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 1/2/2026, chị Lưu Thị Mai (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ khu vực đối diện cổng nhà mình. Khi ra kiểm tra, chị Mai phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng khoảng 2kg, được đặt trước cổng nhà.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm lá thư xin lỗi.

Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay. Nội dung bức thư ghi: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026.”

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Mai đã nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, UBND xã Hương Phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sau đó, chính quyền địa phương tạm thời giao bé trai cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) chăm sóc trong thời gian chờ xác minh thông tin thân nhân.

Hiện UBND xã Hương Phố đã niêm yết thông báo công khai tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến liên hệ để làm thủ tục nhận lại con theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn