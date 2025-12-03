Nghệ An phân bổ hơn 500 tỷ đồng phát triển trường dân tộc nội trú, xoá mù chữ

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội ban hành Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú - Trung học Cơ sở Con Cuông.

Giai đoạn I từ năm 2021-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5201/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn thực hiện Dự án 5.1 trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 là hơn 513 tỷ đồng. Cụ thể, vốn đầu tư là hơn 422 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nguồn từ ngân sách Trung ương và một số ít của địa phương. Riêng nguồn vốn sự nghiệp là hơn 90 tỷ đồng đều là ngân sách Trung ương cấp.

Lũy kế tình hình giao kinh phí đến 31/3/2025 là gần 400 tỷ đồng, đạt 77,92% so kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là, vốn đầu tư gần 339 tỷ đồng ngân sách Trung ương, trong đó năm 2022 giao kinh phí gần 73 tỷ đồng; Năm 2023 giao kinh phí gần 88 tỷ đồng; Năm 2024 giao kinh phí gần 178 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, đối với Tiểu dự án 1 (Dự án 5) đã thực hiện tốt cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ. Đã xây dựng mới 1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông; xây dựng 21 phòng ở công vụ cho giáo viên; nâng cấp cải tạo 206 phòng ở cho học sinh, 4 phòng quản lý học sinh, 128 phòng học thông thường và bộ môn, sửa chữa 10 nhà ăn, nhà bếp, 4 nhà kho chứa lương thực, 9 công trình vệ sinh, nước sạch, 3 nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa và 18 công trình phụ trợ khác.

Công trình trường học được đầu tư theo nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó tiểu dự án cũng đã đầu tư mua sắm thiết bị dạy học cho 6 trường Phổ thông dân tộc nội trú, 118 trường Phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tiểu dự án 1, tiến độ thực hiện Chương trình còn chậm, chưa đồng bộ, một số dự án chưa đạt hiệu quả rõ nét, tỷ lệ giải ngân đạt thấp (nhất là nguồn vốn sự nghiệp).

Từ đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, cần tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là của người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện.

Công tác khảo sát, thống kê dự báo sát, đúng về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo nghề theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.

Quan tâm đầu tư về các điều kiện đảm bảo để nâng cao năng lực, quy mô, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đội ngũ nhà giáo, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi tư duy của cán bộ đảng viên, người dân và toàn xã hội về vai trò tầm quan trọng của nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực chất lượng cao.

