Sẵn sàng cho lễ khởi công đồng loạt 72 trường nội trú các xã biên giới

Mô hình "trường phổ thông nội trú liên cấp" sẽ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông ở mức cao nhất hiện nay. Ảnh: Chinhphu.vn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố biên giới đất liền tổ chức Lễ khởi công đồng loạt vào ngày 9/11/2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 09/11/2025, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước.

Trong đó, theo dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu Hà Tĩnh (cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng); Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tại điểm cầu An Giang; Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự tại điểm cầu Điện Biên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự tại điểm cầu Lâm Đồng; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự tại điểm cầu Tuyên Quang; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu Lạng Sơn; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự tại điểm cầu Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự tại điểm cầu Lào Cai;

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự tại điểm cầu Nghệ An; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại buổi lễ, sẽ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang thi công.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão số 13, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có thể không tổ chức được lễ khởi công trực tiếp, nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Bộ đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho 17 tỉnh, thành phố biên giới; tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất phương án, phân công nhiệm vụ; hoàn thiện kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phân công lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ tham dự, chỉ đạo tại các điểm cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam đã chuẩn bị kịch bản chương trình, phương án truyền hình trực tiếp và các phóng sự phục vụ Lễ khởi công. Hai Tập đoàn VNPT và Viettel đã triển khai đường truyền, lắp đặt thiết bị kỹ thuật, bảo đảm tín hiệu ổn định, an toàn, thông suốt.

Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cấp tỉnh, phân công lãnh đạo phụ trách từng điểm cầu, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, mặt bằng, công tác tuyên truyền và bảo đảm an ninh, an toàn. Các phương án về giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, ứng phó thiên tai đều được hoàn thiện.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026–2027.

