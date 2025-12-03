Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát động cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm chủ động kiểm soát tình hình, giữ vững an ninh – trật tự trên tuyến biên giới trong thời điểm nhu cầu đi lại, giao thương và hoạt động của các loại tội phạm thường gia tăng.

Tại buổi lễ, đại diện chỉ huy các đơn vị đã ký giao ước thi đua, thể hiện cam kết phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trọng tâm của đợt cao điểm là nâng cao chất lượng điều tra cơ bản trên các khu vực trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện và đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua

Trong đó, lực lượng tập trung vào các hành vi phức tạp như mua bán, vận chuyển ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán người; tổ chức cho người xuất – nhập cảnh trái phép; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn cho người dân.

Các đơn vị đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm cả về số vụ, số đối tượng và tang vật. Việc kiểm soát chặt người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo không để hình thành điểm nóng hay để lọt tội phạm lợi dụng địa bàn hoạt động.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường phối hợp với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng của Lào trên tinh thần chia sẻ thông tin, đồng bộ hành động, đặc biệt trong công tác mở rộng và đấu tranh chuyên án. Việc truy bắt đối tượng phạm tội lẩn trốn qua lại biên giới hai nước cũng được đặt ra với yêu cầu cao hơn về hiệu quả và kịp thời.

Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị biên phòng sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hình thức truyền thông phù hợp, giúp người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Lực lượng cũng chú trọng xây dựng và phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong đợt cao điểm sẽ được tuyên dương, khen thưởng kịp thời để lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

Nghệ An hiện quản lý đường biên dài hơn 468 km, tiếp giáp ba tỉnh của Lào gồm Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay. Đây là địa bàn trọng điểm về an ninh biên giới, nơi lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên đối diện những diễn biến phức tạp về tội phạm.

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Nghệ An đã kiên trì bám địa bàn, phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong và ngoài nước, trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã biên giới.

Đợt cao điểm phòng, chống tội phạm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra an toàn, bình yên trên toàn tuyến biên giới tỉnh.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn