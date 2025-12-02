6 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic khoa học trẻ thế giới

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic khoa học trẻ thế giới

Tối 1/12, cuộc thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2025 bế mạc sau 1 tuần tranh tài. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức thông báo, cả 6 thành viên đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Huy chương Bạc thuộc về các em: Hoàng Khôi Nguyên, Trần Ngọc Hùng, Đỗ Bảo Trang. Huy chương Đồng thuộc về các em: Nguyễn Đông Quân, Đỗ Mạnh Hưng Trịnh Nguyên Hưng. Đây đều là học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2025 được tổ chức từ ngày 23/11 đến 2/12 tại vùng lãnh thổ Sirius, Liên bang Nga

Học sinh Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kỳ thi quốc tế uy tín dành cho học sinh lứa tuổi 15 được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các nước nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học, là cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên trong cộng đồng khoa học các nước trên thế giới.

Nhiều năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia Kỳ thi IJSO và đều đạt thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng và uy tín của giáo dục Việt Nam.

Ban tổ chức trao huy chương Bạc cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao huy chương Đồng cho các thí sinh.

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm nay được tổ chức từ ngày 23/11 đến 2/12 tại vùng lãnh thổ Sirius, Liên bang Nga, với sự tham gia của 150 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kỳ thi gồm 3 vòng thi: Vòng thực nghiệm, vòng lý thuyết và vòng trắc nghiệm. Mỗi vòng thi được thiết kế để thử thách sự hiểu biết, khả năng sáng tạo và khả năng ứng dụng các nguyên lý khoa học của học sinh.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn