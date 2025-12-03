Lùm xùm trường chi trả tiền tập luyện A80 cho sinh viên: Phát hiện sai sót sẽ xử lý nghiêm

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội - đối thoại cùng sinh viên trưa 1-12 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trưa 1-12, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội - đã đối thoại trực tiếp với khoảng 400 sinh viên, để gỡ vướng trong việc chi trả tiền bồi dưỡng cho gần 1.000 sinh viên của trường tham gia tập luyện A80.

Hiệu trưởng đối thoại xong sinh viên mới nhận được thông báo đổi lịch

Sau buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội với sinh viên trưa 1-12 về việc chi trả tiền tập luyện A80, nhiều sinh viên bày tỏ sự bất ngờ vì không nhận được bất cứ thông tin nào về việc trường thay đổi đối thoại từ 14h chiều lên 11h trưa.

"Tôi vẫn đinh ninh 14h chiều trường mới mở cuộc đối thoại. Đến 13h32 cô giáo mới nhắn lên nhóm lớp là buổi đối thoại đã được đẩy lên lúc 11h trưa. Lúc đối thoại xong rồi chúng tôi mới biết", sinh viên T. chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Nhiều bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Online cũng bày tỏ thắc mắc vì sao trường thay đổi giờ đối thoại đột ngột nhưng không thông báo tới tất cả các sinh viên liên quan.

"Việc trường đột ngột chuyển giờ đối thoại từ chiều sang trưa khiến nhiều sinh viên không thể tham gia là điều đáng tiếc. Buổi đối thoại mất đi ý nghĩa khi không thể tập hợp được đông đảo sinh viên liên quan", bạn đọc Hoài Nam bày tỏ.

Giờ đối thoại được đẩy lên lúc 11h, nhưng tới 13h32 - khi cuộc đối thoại đã kết thúc - sinh viên mới nhận được thông báo - Ảnh: Chụp màn hình

Bạn đọc Khang Uy thắc mắc vì sao trường không ghi thẳng số tiền vào tờ ký nhận, đồng thời cho rằng nếu trường có kế hoạch trả tiền cho sinh viên thành 2 đợt thì cần phải thể hiện rõ số tiền trao từng đợt trong phiếu ký. Việc này giúp quá trình chi trả trở nên minh bạch.

"Nhà trường nói có đợt trao tiền thứ 2, nhưng trước đó không thông báo tới sinh viên, khi sinh viên thắc mắc thì mới nói... có đợt 2. Nếu sinh viên không thắc mắc trường có đợt 2 không?", bạn đọc Khang Uy đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hoài Bảo cho rằng việc trường chi trả tiền cho sinh viên thành 2 đợt mà không thông báo rõ ràng là điều khó chấp nhận.

Your browser does not support the video tag.

Hiệu trưởng nhà trường trả lời câu hỏi của sinh viên "Vì sao trường đã lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại chi trả bằng tiền mặt?" - Video: NGUYÊN BẢO

Trường khẳng định luôn đặt quyền lợi sinh viên lên trên hết

Sau buổi đối thoại đột xuất với sinh viên, Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội chính thức thông tin cụ thể về số tiền mà gần 1.000 sinh viên của trường được nhận khi tham gia khối hình nghệ thuật tại sự kiện A80.

Cụ thể, sinh viên của trường tham gia 17 buổi được hỗ trợ 60.000 đồng/buổi, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi, 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi. Tổng mức bồi dưỡng cho một sinh viên là 1.960.000 đồng.

Theo nhà trường, trong thời gian tập luyện, trường đã ứng trước tiền ăn cho các sinh viên tham gia là 11 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng (1 bữa chính + 1 bữa phụ). Tổng tiền ăn 440.000 đồng/sinh viên.

"Tiền ăn được khấu trừ vào tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ sự kiện A80 theo đúng quy định. Như vậy, số tiền một sinh viên thực nhận sau khi trừ tiền ăn là 1.520.000 đồng", nhà trường cho biết.

Nhà trường cho biết sẽ thực hiện chi trả tiền cho sinh viên 2 đợt, trong đó đợt 1 đã nhận 940.000 đồng. Đợt 2 sinh viên sẽ nhận khoản còn lại 580.000 đồng cùng giấy chứng nhận tham gia A80 trong buổi vinh danh tổ chức vào ngày 5-12.

Sinh viên đặt câu hỏi tới hiệu trưởng tại buổi đối thoại trưa 1-12 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội luôn trân trọng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự nỗ lực của sinh viên trong việc tham gia sự kiện A80 - một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Nhà trường cam kết luôn đặt quyền lợi sinh viên lên trên hết, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu phát hiện sai phạm, nhà trường sẽ nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định của pháp luật", nhà trường cho biết.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn