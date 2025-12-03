Chiêm ngưỡng tòa nhà 8 tầng như ốc đảo xanh giữa lòng Hà Nội

Tọa lạc tại Hà Nội, Lym Space là một tòa nhà hỗn hợp 8 tầng, có tổng diện tích 900m2 trên khu đất 110m2. Ảnh: Triệu Chiến
Công trình được phát triển từ hình ảnh một bông hoa – bên ngoài mềm mại, bên trong bền vững. Ảnh: Triệu Chiến
Trên một khu đất hạn chế được quản lý bởi các quy định xây dựng nghiêm ngặt, thay vì tối đa hóa diện tích sàn thương mại, kiến trúc sư đã thuyết phục gia chủ hy sinh một phần bên ngoài để tạo nên những bậc thang mềm mại gợi lên đài hoa - nơi họ đặt một khu vườn xanh tươi. Ảnh: Triệu Chiến
Không gian bên trong dành cho giếng trời. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên, gió và không khí trong lành lưu thông khắp tòa nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Công trình được thực hiện bằng bê tông đúc tại chỗ nguyên khối. Ảnh: Triệu Chiến
Kết hợp với các vật liệu tự nhiên như đá và gỗ, công trình mang đến vẻ ấm áp mộc mạc và sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên. Ảnh: Triệu Chiến
Phòng khách đơn giản và hiện đại. Ảnh: Triệu Chiến
Phòng ngủ với cửa kính kịch trần tạo khung nhìn rộng mở. Ảnh: Triệu Chiến
Tòa nhà còn đóng vai trò như một một ốc đảo xanh tươi đan xen giữa cảnh quan đường phố. Ảnh: Triệu Chiến
Góc nào trong nhà cũng được "phủ xanh" đẹp mắt. Ảnh: Triệu Chiến
Cách bố trí ánh sáng khéo léo làm công trình thêm nổi bật khi trời về chiều tối. Ảnh: Triệu Chiến
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn