Chiêm ngưỡng tòa nhà 8 tầng như ốc đảo xanh giữa lòng Hà Nội

Vượt xa hơn một ý tưởng nghệ thuật, tòa nhà thể hiện cách tiếp cận kiến trúc độc đáo trong kết cấu đô thị ngày càng cứng nhắc và khắc khổ của Hà Nội.

Tọa lạc tại Hà Nội, Lym Space là một tòa nhà hỗn hợp 8 tầng, có tổng diện tích 900m2 trên khu đất 110m2. Ảnh: Triệu Chiến

Công trình được phát triển từ hình ảnh một bông hoa – bên ngoài mềm mại, bên trong bền vững. Ảnh: Triệu Chiến

Trên một khu đất hạn chế được quản lý bởi các quy định xây dựng nghiêm ngặt, thay vì tối đa hóa diện tích sàn thương mại, kiến trúc sư đã thuyết phục gia chủ hy sinh một phần bên ngoài để tạo nên những bậc thang mềm mại gợi lên đài hoa - nơi họ đặt một khu vườn xanh tươi. Ảnh: Triệu Chiến

Không gian bên trong dành cho giếng trời. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên, gió và không khí trong lành lưu thông khắp tòa nhà. Ảnh: Triệu Chiến

Công trình được thực hiện bằng bê tông đúc tại chỗ nguyên khối. Ảnh: Triệu Chiến

Kết hợp với các vật liệu tự nhiên như đá và gỗ, công trình mang đến vẻ ấm áp mộc mạc và sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên. Ảnh: Triệu Chiến

Phòng khách đơn giản và hiện đại. Ảnh: Triệu Chiến

Phòng ngủ với cửa kính kịch trần tạo khung nhìn rộng mở. Ảnh: Triệu Chiến

Tòa nhà còn đóng vai trò như một một ốc đảo xanh tươi đan xen giữa cảnh quan đường phố. Ảnh: Triệu Chiến

Góc nào trong nhà cũng được "phủ xanh" đẹp mắt. Ảnh: Triệu Chiến

Cách bố trí ánh sáng khéo léo làm công trình thêm nổi bật khi trời về chiều tối. Ảnh: Triệu Chiến

